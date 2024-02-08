مركبة أميركية إلى القمر في عيد الحب

واشنطن (أ ف ب)

تعتزم شركتان أميركيتان إرسال مركبة إلى القمر يوم الأربعاء المقبل الذي يصادف يوم عيد الحب، بحسب وكالة الفضاء الأميركية ناسا، وذلك بعد شهر من فشل أول مهمة خاصة.

وتنطلق المركبة «نوفا- سي» التي طورتها شركة «إنتويتيف ماشينز» من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا بوساطة صاروخ من شركة «سبايس اكس»، ويُفترض أن تهبط على سطح القمر في 22 فبراير الحالي، وإذا نجحت هذه المهمة، فستشكل أول عملية هبوط لمركبة فضائية أميركية على القمر منذ نهاية برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عاماً، وأول عملية هبوط على سطح القمر لمركبة تابعة لشركة خاصة.