«ثلاثة».. سباق مع الزمن

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة أولى تجاربها الروائية الطويلة بفيلم «ثلاثة» - Three، الذي يُعرض حالياً في السينما المحلية، وتستعرض قصة تمزج بين التشويق والرعب، حول أم تحاول إنقاذ ابنها الذي يتعرض لظواهر خارقة للطبيعة.

يشارك في بطولة الفيلم، الممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني، مرعي الحليان، الممثل البريطاني العالمي جيفرسون هول، الشهير بأدواره في أفلام «بيت التنين»، «هالاوين»، و«أوبنهايمر»، فاتن أحمد، نورة العابد، مهند بن هذيل، عبدالرازق الخاجة، وهو من تأليف بن وليامز.



رعب نفسي

«ثلاثة» من نوع أفلام الرعب النفسي، تم تصويره بين الإمارات وتايلاند، وجاء تنفيذ الفيلم بعد رحلة طويلة من الخاجة في تنفيذ الأفلام القصيرة التي حققت من خلالها انتشاراً كبيراً، لاسيما أنها شاركت في مهرجانات خليجية ودولية عدة، وعرض بعضها على المنصات الرقمية العالمية، ومنها: The Shadow وAnimal.



ظواهر خارقة

في ضواحي مدينة عربية في الزمن المعاصر، تكتشف الأم «مريم» التي تلعب دورها فاتن أحمد، تصرفات غريبة من ابنها «أحمد» الذي يجسده سعود الزرعوني، سواء في المنزل، أو مع أصدقائه في المدرسة، ومع مساعدة خالته تتأكد الأم أنه يتعرض لظواهر خارقة للطبيعة.



تضحيات

يستعرض العمل تضحيات الأم من أجل إنقاذ ابنها من روح شريرة، وعودته إلى طبيعته، خصوصاً أنه يبدأ في إيذاء كل من حوله. ومع تصاعد الأحداث المليئة بالتشويق، تتسابق «مريم» مع الزمن للحصول على مساعدة من دكتور بريطاني وأطباء آخرين في محاولة لمساعدة ابنها «أحمد».



تلاقي الثقافات

يقدم الفيلم رسالة هادفة، أنه عندما تلتقي الثقافات لا تتصادم، وإنما تتلاقى من أجل الوصول إلى نتيجة وحلول إيجابية، خصوصاً أن الأبطال فيه هم مزيج بين الشرق والغرب، كما أن وجود الدكتور البريطاني الذي يلعب دوره جيفرسون هول، يظهر ضمن أحداث العمل تخليه عن نظرته الغربية للأمور من أجل التواصل مع فكر الآخر على أمل إنقاذ الطفل.



رؤية سينمائية

يضم طاقم عمل الفيلم أكثر من 250 فناناً موهوباً اجتمعوا في «ثلاثة» بروح الإبداع الجماعية لتحقيق هذه الرؤية السينمائية، وإظهار قدرات الممثلين الشباب الموهوبين، وكذلك الممثلين الصاعدين، مثل سعود الزرعوني بطل الفيلم.