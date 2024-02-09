عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية

الشارقة (الاتحاد)

انطلق مساء الأربعاء، مهرجان أضواء الشارقة في الحمرية بحضور لافت من أعيان ووجهاء وأهالي المدينة.شهد الحفل مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بحضور سعيد عبيد الشامسي مدير الديوان الأميري بالحمرية ،وأعضاء من مجلس منطقة الحمرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، وممثلي المجلس البلدي، وموظفي البلدية من مختلف الإدارات والأقسام، لمشاهدة «مهرجان أضواء الشارقة»، بدورته الـ13 مقدماً عروضاً ضوئية مستوحاة من ثقافة وتاريخ وطبيعة الشارقة والإمارات، تستخدم أحدث التقنيات الضوئية المتطورة والأجهزة الفنية المبتكرة.

وأوضح مبارك الشامسي أن العروض الضوئية المعروضة على مبنى السوق العام بالحمرية ألقت الضوء على معالم تاريخية تحكي قصصاً عن الماضي العريق والتراث الغني للشارقة، وتعكس المقومات الطبيعية والتنوع البيئي في الشارقة والصروح الإسلامية بتصاميمها الأيقونية والمعمارية الرائعة، وتعبر عن المستقبل الذي تتطلع إليه الشارقة ورؤيتها في التنمية والابتكار وفق هويتها، وتقديم صورة متكاملة عن الشارقة وجهة سياحية وثقافية وفنية متميزة.

وذكر الشامسي أن عروض الافتتاح شهدها جمع لفيف من أبناء الحمرية، مصطحبين معهم العائلات والأطفال، ولاقت استحسانهم، وسلطت الضوء على أهمية ترسيخ جوهر العائلة، وتعزيز القيم الثقافية للإمارة، وجاءت مواكبة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، في تمكين الأسر وزيادة التقارب والمحبة، وترسيخ جوهر العائلة في بناء المجتمع المترابط.

وأوضح الشامسي أن المهرجان يشهد إقبالاً لافتاً على الورش التعليمية والفنية والترفيهية بإدارة الكوادر الوطنية من بلدية الحمرية من مختلف الإدارات والأقسام، وتنوعت فعالياتها بين البرامج وأقسام متنوعة لاستقبال الأسر والأطفال، ومساحات للألعاب والمسابقات، وركن للأطعمة والمأكولات.

