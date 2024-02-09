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«النخلة في عيون العالم» تعلن الفائزين في المسابقة

«النخلة في عيون العالم» تعلن الفائزين في المسابقة
9 فبراير 2024 12:48

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها الـ 15، التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:الفئة الأولى (نخلة التمر)، المركز الأول: المصور سالم سرحان عامر السبع الصوافي، المركز الثاني: المصور شيجيت كايبرات راجان أوندين شيرييات، المركز الثالث: المصور روجير باريكو الفونسو. الفئة الثانية (الإنسان ونخلة التمر)، المركز الأول: المصور عبدالله بن حسين بن أحمد الشيخ، المركز الثاني: المصور مصطفى أحمد جندي، المركز الثالث: المصور محمود بن محمد بن سيف الجابري.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة معرباً عن سعادته عما حققته المسابقة خلال 15 عاماً بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر، وتوفير فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من مختلف أنحاء العالم. وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر، من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.
وأضاف أمين عام الجائزة بأن الدورة الـ 14 من المسابقة تميزت بمشاركة 144 مصوراً يمثلون 23 دولة، وبلغ عدد الصور المشاركة 483 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر، وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.

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