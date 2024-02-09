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الترفيه

«الحديريات» تستضيف «ترايثلون الأطفال»

«الحديريات» تستضيف «ترايثلون الأطفال»
9 فبراير 2024 14:13

أبوظبي (الاتحاد) تطلق جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والرياضية الرائدة في أبوظبي، التي طورتها «مُدن العقارية»، النسخة الافتتاحية من «ترايثلون الأطفال»، حيث وجهت الدعوة للبراعم الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً، للمشاركة في الحدث المقرر إقامته على شاطئ مرسانا في 18 فبراير.ويتضمن الحدث مختلف سباقات الـ«ترايثلون» التي تشمل السباحة وركوب الدراجات والجري، وذلك لإتاحة الفرصة للأطفال للتنافس بأجواء مليئة بالمرح، واختبار مهاراتهم البدنية على مضامير جرى تصميمها لتلائم فئاتهم العمرية، فضلاً عن تمكنهم من الاستمتاع أيضاً بالأنشطة المختلفة في قرية السباق.
 

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