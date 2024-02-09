راكب يحاول فتح باب الطوارئ في طائرة قبيل إقلاعها

وجهت الشرطة التايلاندية، اليوم الجمعة، تهما إلى رجل كندي حاول فتح مخرج طوارئ في طائرة قبل إقلاعها في رحلة متجهة من "شيانغ ماي" في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك الأربعاء الماضي، ما تسبب في تأخيرات عدة.

وقال ناتاووت نواسورن المسؤول في شرطة "شيانغ ماي" إن الرجل يواجه "تهمتين تتعلقان بالأذى الذي لحق بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة".

وحاول الرجل الموقوف، البالغ 40 عاماً، فتح مخرج طوارئ داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية، عندما كانت متوقفة على المدرج قبيل إقلاعها.

وقال نواسورن "أخبرنا أنه فتح الباب لأنّ شخصاً ما على متن الطائرة كان يحاول قتله. لقد كان مصاباً بالذعر الشديد".

تحقق الشرطة في ما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات، أو ما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية.

تسبب الحادث في تأخير أكثر من عشر طائرات في "شيانغ ماي"، العاصمة السياحية لشمال تايلاند، بحسب الشرطة.

وتحدث أحد الشهود عن مشاهد "فوضوية" على متن الطائرة خلال الحادثة.

وقال واتارابون بيثسورب "كنت جالسا في الجزء الخلفي من الطائرة، وسمعتُ رياحا قوية وصراخا من مقدمة الطائرة. كان الوضع فوضويا".

وأضاف "كان يصرخ قائلاً إن رجلاً يرتدي ملابس سوداء كان يحاول قتله".

وتمكنت الرحلة أخيراً من المغادرة بعد منتصف الليل، بتأخير أكثر من ثلاث ساعات، من دون الإبلاغ عن أي إصابات، وفق بيان للخطوط الجوية التايلاندية.

في مايو الماضي، في كوريا الجنوبية، فتح رجل مخرج الطوارئ في طائرة أثناء هبوطها، قائلا إنه كان يريد الخروج من الطائرة "بسرعة". ويواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن.