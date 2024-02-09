الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ذاكرة جسد».. سينما مغربية ترصد تاريخ «الوشم»

ملصق فيلم «ذاكرة جسد»
9 فبراير 2024 19:30

محمد نجيم (الرباط)
عُرض مؤخراً في إحدى القاعات السينمائية بمدينة الرباط، الفيلم الوثائقي الجديد «ذاكرة جسد»، لمخرجه وكاتبه المغربي محمد زاغو، الذي يرصد فيه تاريخ الوشم التي تتزين به النساء والفتيات، منذ قرون طويلة، في القرى والمدن المغربية من بينها: قلعة مكونة، تنغير، وقبيلة آيت سغروشن، تارودانت، خنيفرة، الحسيمة وغيرها، وكان من المنتظر أن يُعرض منذ أشهر في عدد من المهرجانات المغربية والعالمية.
يسلط محمد زاغو في هذا الفيلم الوثائقي، طوال (52) دقيقة، الضوء على تاريخ «الوشم» كعلامة مميزة وقيمة جمالية وأيقونة مشبعة بالرمز وروح التاريخ والزمان والمكان، حيث إن الوشم لدى المغاربة تراث وموروث ثقافي شعبي ينطق بخطاب جمالي توقف عنده الكثير من الكتاب والفلاسفة وعلى رأسهم المفكر المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي، وفاطمة المرنيسي، والناقد الفرنسي الشهير رولان بارت وآخرون.
عن هذا الفيلم، يقول المنتج المغربي حسين حنين «العمل يرصد تفاصيل وتاريخ وهوية التزيين بالوشم والرسم على وجوه النساء الأمازيغيات، ويحمل آخر ملامح ذاكرة الوشوم في المغرب من خلال حكايات الجدات الدافئة، وذاكرة وثقافة امتدت لقرون، وبدأت تختفي برحيلهن»، مضيفاً أن الوشوم ليست مجرد متعة وزينة استعملتها المرأة في زمن معين كما يدعي بعضهم، بل له ارتباط عميق بما تحمله الهوية الأمازيغية والإرث الاجتماعي التي تزخر به.
ويستنبط عنوان الفيلم، حسب مؤلفه زاغو، قيمته الجمالية والفنية من روح الذاكرة المحلية المشبعة بالتاريخ والوجدان والأحاسيس الفياضة، وقيم الموروث الثقافي والشعبي لدى المغربيات، اللائي يحملن تلك البصمات، حيث إن لكل واحدة حكاية وذكريات عميقة في القلب والجسد. 
ومن خلال الأحداث، يكتشف الجمهور خبايا الكثير من الرسومات الحالمة، في خضم حكي وسرد تلقائي لنساء حملن تلك الأشكال الإبداعية كرمز للجمال والأنوثة والخصوصية.

أخبار ذات صلة
إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين قبالة المغرب
فيلم مغربي يحصد الجائزة الكبرى بـ«سينمانا» العُماني
فيلم وثائقي
المغرب
الوشم
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©