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الترفيه

ألعاب نارية وتنين راقص احتفالاً بـ«رأس السنة الصينية» في دبي

فعاليات وعروض ترويجية بدبي ضمن احتفالات رأس السنة الصينية
9 فبراير 2024 19:59

دبي (وام)
تشهد عطلة نهاية الأسبوع الحالي في دبي، فعاليات متنوعة بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، التي تضم مجموعة من العروض المميزة لسكان دبي وزوارها.
وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «تتميز دبي باحتضانها مزيجاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات وأكثر من 200 جنسية، ما يجعلها الوجهة المثالية للسكان والزوار الراغبين بتجربة العديد من التجارب والاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى والمشاركة بها، بما فيها احتفالات رأس السنة الصينية، حيث بإمكانهم الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تحمل الطابع الصيني في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة على العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وهو ما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية تحتفي بالثقافات المتنوعة من جميع أنحاء العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة».

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  • فعاليات وعروض ترويجية بدبي ضمن احتفالات رأس السنة الصينية
    فعاليات وعروض ترويجية بدبي ضمن احتفالات رأس السنة الصينية

من أهم الفعاليات والأنشطة، التي تتضمنها هذه الفعالية السنوية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروض طائرات «الدرون» والألعاب النارية مساء يوم غد فوق فندق «برج العرب»، حيث ستضيء أكثر من 1500 طائرة «درون» السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر، في السابعة والنصف مساءً، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها مثل هذه الطائرات بمناورات حول مبنى.
ويمكن لزوار «دبي فستيفال سيتي مول» الاستمتاع بعرض التنين الراقص وعرض «تخيل» خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، كما تنطلق استعراضات التنين والأسد المميزة وعروض الطبول المفعمة بالحيوية وأنشطة الفنون والحرف اليدوية يوم غد السبت في «حديقة أبراج بحيرات جميرا».
يشهد «كل من آي إم جي عالم من المغامرات»، و«دبي باركس آند ريزورتس» سلسلة من العروض والتجارب التفاعلية حتى 20 فبراير الجاري، احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة.
فيما تقام العديد من العروض الترويجية الحصرية وعروض المأكولات والمشروبات والإقامة الفندقية في مختلف الوجهات ومراكز التسوق بدبي.

رأس السنة الصينية
احتفالات السنة الصينية
دبي
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