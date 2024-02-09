نسرين.. سر عقدتها من رجال «السيستم»

محمد قناوي (القاهرة)

تراهن نسرين طافش على الشخصية التي تقدمها في فيلم «جوازة توكسيك»، حيث تلعبها للمرة الأولى، وقالت إنها تقدم دور أم لفتاة شابة، وهذا لم تقم به من قبل في الدراما أو السينما، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول العلاقات الزوجية.

وتشارك طافش في فيلم «السيستم» الذي يجمعها لأول مرة مع أحمد الفيشاوي، تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، ويدور حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، وتقوم الأحداث على 4 شخصيات رئيسة، وقالت إن الشخصية التي تقدمها مرت بمواقف وتجارب أدت إلى عقدتها من الرجل، ومع ذلك فهي تظهر كفتاة واثقة من نفسها وتعرف ماذا تريد أو تفعل.

وكانت نسرين قد انتهت من تصوير فيلم «في القلب»، قبل عدة شهور وتنتظر عرضه عبر منصة رقمية، بطولة خالد سليم، محمد عز، توني ماهر ومنة فضالي، وإخراج عادل مرقس، وتدور فكرته في إطار رومانسي، وتقدم خلاله دور امرأة خضعت لعملية نقل قلب من سيدة متوفاة، وتنجذب نحو رجل أعمال ثري، حتى تكتشف أنها تحمل قلب زوجته الراحلة.

وبعد أن غابت عن دراما رمضان الماضي، لم تحسم طافش مشاركتها في موسم رمضان 2024، حيث إن، لديها أكثر من مشروع للبطولة في مسلسلات متنوعة، وخلال الفترة المقبلة ستختار ما يناسبها، حيث كان آخر ظهور لها في رمضان 2022 عبر المسلسل السوري «جوقة عزيزة».

وقد عُرض لنسرين مؤخراً فيلم «أخي فوق الشجرة» مع رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وويزو، وجسدت فيه شخصية دور فتاة أميركية من أصول عربية تعمل مديرة أعمال.