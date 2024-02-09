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عرض استثنائي لـ«يندي» و«ديمورو» في «نيويورك أبوظبي» غداً

عرض استثنائي لـ«يندي» و«ديمورو» في «نيويورك أبوظبي» غداً
10 فبراير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد) 

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يقدّم مهرجان أبوظبي غداً حفلاً أوبرالياً، للسوبرانو العالمية بريتي يندي، في عرضها الأول بالعالم العربي، ومعها التينور الشهير فرانشيسكو ديمورو، على خشبة المسرح الأحمر في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، ويجتمع النجمان بريتي يندي وفرانشيسكو ديمورو ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المهرجان لعام 2024، ويقدمان برنامجاً أوبراليا متفرداً يتضمن مقتطفات من روائع مؤلفي الأوبرا من دونيزيتي، وفيردي، إلى بيليني وجونو، يرافقهما العازف العالمي الشهير فينسينزو سكاليرا على البيانو، واشتهرت السوبرانو الجنوب أفريقية يندي بعروضها الجذابة التي أذهلت الملايين حول العالم، وحظيت باهتمام عالمي بعدما غنت في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة.

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