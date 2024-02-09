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الترفيه

«وارنر براذرز» تشارك في معرض «كوميك كون» بـ«كهف باتمان»

«وارنر براذرز» تشارك في معرض «كوميك كون» بـ«كهف باتمان»
10 فبراير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد) 

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بجناح فريد مستوحى من كهف باتمان السري، تشارك «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي» في فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون 2024» الذي انطلق أمس.. وتأتي المشاركة بالتزامن مع احتفالات المدينة بالذكرى الـ85 لظهور شخصية باتمان، وينقل الجناح ضيوفه إلى عالم غوثام سيتي الساحر، عبر العديد من الألعاب والتجارب الترفيهية، والهدايا وفرص التقاط أجمل الصور مع خلفيات مستوحاة من المقر السري لفارس الظلام، بالإضافة إلى مسابقة «عجلة الحظ» والفوز بتذاكر مجانية للمدينة الترفيهية وإقامة في جزيرة ياس.. كما يستمتع الضيوف بمشاهدة سيارة «باتموبايل» خلال انتقالها من عالم «وارنر براذرز» إلى معرض «كوميك كون».

وارنر براذرز أبوظبي
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