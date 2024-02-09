عودة رواد فضاء إلى الأرض

عاد رواد الفضاء الأوروبيون الأربعة إلى الأرض بعد أن أكملوا مهمة في محطة الفضاء الدولية دامت أسبوعين، بتكليف من شركة "آكسيوم سبيس".

وهبط رواد الفضاء على متن كبسولة "كرو دراجون" قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأميركية، اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته شركة "آكسيوم سبيس"، وهي شركة أميركية ممولة من القطاع الخاص ومقرها في هيوستن.

وانفصلت الكبسو،لة عن محطة الفضاء الدولية، أمس الأول الأربعاء، واستغرقت الرحلة في المجمل ثلاثة أسابيع تقريبا، مما يجعلها أطول رحلة فضائية تجارية حتى الآن. وانطلقت الرحلة وعلى متنها مايكل لوبيز أليجريا، وهو رائد فضاء من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مولود في إسبانيا، ووالتر فيلادي، وهو إيطالي، وماركوس فاندت، وهو سويدي، وألبير جيزيرافسي، وهو تركي، من قاعدة "كيب كانافيرال" في فلوريدا في يناير.

ويعد جيزيرافشي أول تركي يرتاد الفضاء.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن فاندت كان الأول من جيل جديد من رواد الفضاء الأوروبيين الذي يشارك في رحلات تجارية مأهولة عبر شركة "آكسيوم سبيس".

ورتبت هذه الرحلة من قبل شركة "آكسيوم سبيس" بالتعاون مع وكالة ناسا وشركة "سبيس إكس". ووفقا لتقارير إعلامية، تبلغ التكاليف 50 مليون يورو (55 مليون دولار أميركي) لكل مسافر.