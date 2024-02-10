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كندي يفتح باب الطائرة في مطار بتايلاند

كندي يفتح باب الطائرة في مطار بتايلاند
10 فبراير 2024 11:27

 قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التايلاندية ومسؤولون، إن سائحاً كندياً فتح باب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار تشيانغ ماي متجهة إلى العاصمة بانكوك.
وكتبت أنانيا تيانجتاي، وهي من مستخدمي فيسبوك، والتي كانت على متن الطائرة "عمت حالة من الفوضى الطائرة بأكملها"، مضيفة أن المسؤولين اقتادوا الراكب إلى خارج الطائرة.
وتابعت "ماذا لو كنا على ارتفاع 30 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر؟ ماذا كان سيحدث؟".
وقال مدير المطار إن أحد الركاب فتح باب الطوارئ، مما أدى إلى فتح الزلاجة القابلة للنفخ ولم تتمكن الطائرة من الإقلاع.
وأوضح أن الطائرة عادت إلى موقعها ونزل منها الركاب، وقام الفنيون بإجراء فحوصات السلامة. وأضاف أن الواقعة أثرت على أكثر من عشر رحلات جوية أخرى في المطار.
وقالت الخطوط الجوية التايلاندية إنه بعد التفتيش، تم السماح للطائرة بالمغادرة. وأوضحت أن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير.
وفي وقت لاحق، بثت قناة تلفزيون محلية لقطات للراكب وهو قيد الاحتجاز في مركز للشرطة. وقالت القناة إن السائح كندي.
وقال محامي السائح إن موكله "اعترف بأنه فتح الباب والسبب أن الناس كانوا يلاحقونه...(وتبين) من سلوكه إنه كان يهذي على الأرجح".

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المصدر: رويترز
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