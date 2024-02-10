وفاء صادق: «وبينّا ميعاد».. قصص حقيقية

سعيد ياسين (القاهرة)

أعربت الممثلة المصرية وفاء صادق عن سعادتها بردود الفعل حول دورها في الجزء الثاني من مسلسل «وبينّا ميعاد»، الذي يعرض حالياً، وقالت إن، العمل يدور في إطار اجتماعي ويتناول عدداً من المواضيع الإنسانية، من خلال قصص حقيقية من الواقع، وهو ما كان سبباً في موافقتها على المشاركة فيه.

وأشارت إلى أن المسلسل يتمحور حول مهندسة مطلقة تتولى تربية أربع بنات، تتزوج من مهندس يسكن بجوارها، وهو أرمل لديه أربعة أولاد، ومع مرور الوقت تطرأ مناوشات بين أبنائهما رفضاً لهذه الزيجة، موضحة أنها تستكمل في الجزء الجديد تجسيد شخصية زوجة رجل مطلق تتعامل معه برقي وتدعمه في تقربه من بناته بعد زواج والدتهن، حتى يحدث الانفصال في إطار من التقدير والاحترام.

وأكدت أنها تختار بعناية النصوص الجيدة التي تشارك فيها، وتحرص على أن يكون العمل هادفاً ومفيداً للمجتمع، وهو ما حرص عليه مؤلف ومخرج العمل هاني كمال، في مسلسل «وبينّا ميعاد».

ولفتت وفاء إلى أنها لم تستقر حتى الآن على عمل تشارك فيه خلال رمضان المقبل، وقالت إن خلق مواسم بديلة جاء في مصلحة الدراما، حيث حققت مسلسلات عدة نجاحات كبيرة بعيداً عن موسم رمضان، وهي تعتز بمسلسلاتها التي عُرضت في رمضان، ومنها «فالنتينو»، «لدواعي أمنية»، «زيزينيا»، «يوميات ونيس»، «حديقة الشر»، «جسر الخطر»، «لن أعيش في جلباب أبي»، و«أبو العلا البشري» وغيرها.