الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاء صادق: «وبينّا ميعاد».. قصص حقيقية

وفاء صادق في لقطة من أحد أعمالها
10 فبراير 2024 18:49

سعيد ياسين (القاهرة)
أعربت الممثلة المصرية وفاء صادق عن سعادتها بردود الفعل حول دورها في الجزء الثاني من مسلسل «وبينّا ميعاد»، الذي يعرض حالياً، وقالت إن، العمل يدور في إطار اجتماعي ويتناول عدداً من المواضيع الإنسانية، من خلال قصص حقيقية من الواقع، وهو ما كان سبباً في موافقتها على المشاركة فيه.
وأشارت إلى أن المسلسل يتمحور حول مهندسة مطلقة تتولى تربية أربع بنات، تتزوج من مهندس يسكن بجوارها، وهو أرمل لديه أربعة أولاد، ومع مرور الوقت تطرأ مناوشات بين أبنائهما رفضاً لهذه الزيجة، موضحة أنها تستكمل في الجزء الجديد تجسيد شخصية زوجة رجل مطلق تتعامل معه برقي وتدعمه في تقربه من بناته بعد زواج والدتهن، حتى يحدث الانفصال في إطار من التقدير والاحترام.
وأكدت أنها تختار بعناية النصوص الجيدة التي تشارك فيها، وتحرص على أن يكون العمل هادفاً ومفيداً للمجتمع، وهو ما حرص عليه مؤلف ومخرج العمل هاني كمال، في مسلسل «وبينّا ميعاد».
ولفتت وفاء إلى أنها لم تستقر حتى الآن على عمل تشارك فيه خلال رمضان المقبل، وقالت إن خلق مواسم بديلة جاء في مصلحة الدراما، حيث حققت مسلسلات عدة نجاحات كبيرة بعيداً عن موسم رمضان، وهي تعتز بمسلسلاتها التي عُرضت في رمضان، ومنها «فالنتينو»، «لدواعي أمنية»، «زيزينيا»، «يوميات ونيس»، «حديقة الشر»، «جسر الخطر»، «لن أعيش في جلباب أبي»، و«أبو العلا البشري» وغيرها.

 

أخبار ذات صلة
«بدون مقابل».. نسرين طافش تعود للدراما المصرية
عبير صبري.. «حدوتة منسية»
وفاء صادق
ممثلة مصرية
مسلسلات
دراما
الدراما المصرية
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
اليوم 18:03
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بطقس غير مستقر وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:53
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
الرياضة
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
اليوم 19:03
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
اليوم 19:03
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©