مهرجان أبوظبي.. ليا تزو و22 إماراتياً يتألقون في أمسية الروائع الكلاسيكية

أبوظبي (الاتحاد)

أداء لافت قدمته عازفة الكمان العالمية ليا تزو في أمسية استثنائية لروائع الموسيقى الكلاسيكية، نظمها مهرجان أبوظبي بالتعاون مع المدرسة البريطانية في أبوظبي، بمشاركة موسيقيين شباب من الإمارات، ضمن فعاليات المهرجان الذي يحتفي بالصين ضيفة شرف لدورته الـ21. وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أن المهرجان يتيح فرصة المشاركة لجميع فئات المجتمع ضمن برنامجه للتدريب الإبداعي عبر الدروس الموسيقية والإقامات الفنية والإرشاد المهني بالتعاون مع كبار الفنانين العالميين، وقالت: يسعدنا عمل معجزة الكمان ليا تسو مع 22 من موسيقيي الإمارات الشباب الموهوبين، إسهاماً في صقل المواهب الواعدة والارتقاء بذائقتهم الفنية ومعارفهم في مجال الموسيقى الكلاسيكية.