«ياس سي وورلد» يعزز وعي الطلبة بـ«استدامة» الأحياء البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

تقديراً لتميزهم العلمي.. استضاف مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي»، بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم، حفلاً خاصاً لتكريم طلبة متميزين أظهروا قدرات سلوكية ومهارات أكاديمية استثنائية.

وقام الطلبة خلال الحفل بجولة في أكبر مركز متخصص بأبحاث وإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية بالمنطقة، استكشفوا خلالها المستشفى البيطري وأحواض المياه ومركبات الإنقاذ، وتعرفوا على جهود الحفاظ على الأحياء البحرية وضمان استدامتها، واستمتعوا بمشاهدة عرض الدلافين قبل تكريمهم وتوزيع الشهادات والهدايا عليهم في عالم «المحيط يجمعنا»، وقال توماس كافيرلي، مدير عام «سي وورلد»: الزيارة تجسد التزام المركز بإلهام الجيل القادم من العلماء والمتخصصين بعلوم الحياة البحرية، والمساهمة بدفع آفاق العلم والمعرفة حول أهمية الحفاظ على الحياة البحرية في أبوظبي والإمارات.