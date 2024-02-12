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الترفيه

عالم فيراري ياس تحتفي بالسنة الصينية الجديدة

عالم فيراري ياس تحتفي بالسنة الصينية الجديدة
13 فبراير 2024 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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وسط أجواء مفعمة بالفرح احتفت عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي بالسنة الصينية الجديدة في المدينة الترفيهية المميزة المستوحاة من عالم فيراري، بحضور تشانغ يي مينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي تجول في أرجاء المدينة وشهد جانباً من العروض والفقرات الاستعراضية والاحتفالية مثل الألعاب الأكروباتية، وعرض العزف على الطبول، كما استمتع الضيوف بعدد من الفعاليات الشعبية الصينية مثل «تنقيط العيون» ورقصات التنين التقليدية على مسرح «لا بيازا»، وأعرب مينغ عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالات، مؤكداً أن العلاقات الثقافية والسياحية بين الصين والإمارات وصلت مستويات واعدة خلال السنوات الأخيرة، فيما قال فيصل النعيمي، مدير عام عالم فيراري: إن الاحتفالية شهدت مزيجاً رائعاً من الأنشطة الترفيهية التي جمعت بين ملامح الثقافة الصينية المميزة ومشاعر الحماس المرتبطة بعالم فيراري.

عالم فيراري
جزيرة ياس
الصين
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