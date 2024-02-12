«حمدان» فارس الرمال ونوخذة البحر

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن شخصية «حمدان» درع أبوظبي الذي لا يُقهر، فارس الرمال، ونوخذة البحر، خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة كوميك كون 2024.. وتستلهم شخصية «حمدان»، روحية ريادة وطموح الإمارة وموروثها الغني من تراث البر والبحر ورؤيتها للتنمية المستدامة والاستخدامات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، ما انعكس في شخصيته الشغوفة بإعلاء العدالة والسعي الدائم للابتكار، لتقوده مساعيه إلى تسخير القوة العجيبة للرمال والبحر.. وبفضل هذه القوى المكتشفة، ابتكر «حمدان» درعاً متطوراً للغاية على شكل الكندورة يتصدى لكل شيء، مما يخوله لعب دور الحارس والحامي لهويته الوطنية وتاريخه العريق. وحظي زوار المعرض بفرصة حصرية للتعرف على البطل الخارق وصقره الميكانيكي الشجاع.