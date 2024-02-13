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الجميلات.. «عُقدة» الفيشاوي

الجميلات.. «عُقدة» الفيشاوي
14 فبراير 2024 02:26

محمد قناوي (القاهرة) 

يشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم «السيستم»، الذي تدور أحداثه حول شاب يعاني عقدة من السيدات الجميلات، لكنه في ذات الوقت، يلتقي بفتاة تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة، وفكرة العمل مأخوذة من فيلمي (Crazy Stupid Love وHitch). 
وتعاقد الفيشاوي على بطولة فيلم جديد بعنوان «بنقدر ظروفك»، إخراج أيمن مكرم، وتأليف سمير النيل، وتدور معظم أحداثه في الأحياء الشعبية، كما تواجد مؤخراً في الرياض لتصوير المشاهد الخارجية للجزء الثالث من الفيلم السينمائي «ولاد رزق - القاضية» مع أحمد عز، وعمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وقال الفيشاوي إن هذا الجزء يشهد تغييرات جذرية في الأحداث، مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف من نجوم الصف الأول، ومن المتوقع عرضه في صيف 2024. 
 وأضاف الفيشاوي، أنه انتهى من تصوير فيلم «عادل مش عادل» مع شيري عادل، محمد رضوان، ومحمود البزاوي، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، وينتمي العمل لنوعية أفلام الجريمة، ويقدم خلاله شخصية شاهد زور تعتمد على المشاعر النفسية.
من جهة أخرى، يستعد الفيشاوي لطرح أغنية رومانسية جديدة من إنتاجه، على طريقة الديو مع المطربة نور عبد السلام، التي اشتهرت بأغنياتها في مسلسل «لؤلؤ».

أحمد الفيشاوي
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