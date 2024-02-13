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الترفيه

بريتي يندي وديمورو في عرض أوبرالي ساحر

بريتي ييندي وفرانشيسكو ديمورو خلال الحفل (من المصدر)
14 فبراير 2024 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف مهرجان أبوظبي 2024، أمسية أوبرالية للسوبرانو العالمية بريتي يندي، والتينور الموهوب فرانشيسكو ديمورو، برفقة عازف البيانو الشهير فينسينزو سكاليرا، على خشبة المسرح الأحمر في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، الأحد الماضي، ويمثل الحفل العرض الأول من نوعه في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث قدم للجمهور أجواءً احتفالية استثنائية تزخر بروائع الأوبرا الساحرة.
مدينة الموسيقى
أكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أهمية الدور الذي يلعبه مهرجان أبوظبي في إثراء الرؤية الثقافية للعاصمة المُتوّجة بلقب مدينة الموسيقى من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وقالت: «يستضيف المهرجان أكثر من 1100 فنان من الإمارات والعالم يشاركون في فعالياته وعروضه ضمن أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري، في ملتقى ثقافي وفني لأصحاب الفكر وكبار المبدعين العالميين في الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والباليه العالمية والجاز وغيرها، جنباً إلى جنب مع المبدعين الإماراتيين والمواهب الشابة على مسرح المهرجان».
وتابعت الخميس: «العرض الشرق أوسطي الأول للسوبرانو الاستثنائية بريتي يندي والتينور العالمي فرانشيسكو ديمورو، يرافقهما العازف الشهير فينسينزو سكاليرا على البيانو، يتضمّن برنامجاً أوبرالياً متفرداً لمقتطفات من روائع أعمال دونيزيتي وفيردي وبيليني وغونود، يعكس التزام المهرجان بترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة للمبدعين العالميين ومنارة لإرثهم الثقافي والموسيقي العريق».
أمسية تأسر الحواس
وتشتهر بريتي يندي، مغنية السوبرانو الجنوب أفريقية، بعروضها المميزة التي أذهلت الملايين حول العالم، وهي حظيت باهتمام عالمي بعد عرضها الغنائي في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، لتتألق أيضاً على خشبة المسرح في أبوظبي وتقدم للحاضرين أمسية لا مثيل لها، وانضم إليها في الحفل التينور الإيطالي النجم فرانشيسكو ديمورو، الذي يتمتع بمسيرة مهنية متألقة تزخر بعروضه المميزة في العديد من دور الأوبرا العالمية، حيث أمتع الحاضرين بطبقات صوته القوية والمتميزة.
وتألق النجمان بريتي يندي وفرانشيسكو ديمورو في أداءٍ ساحر ضمن برنامج أوبرالي متفرد ضمّ مقتطفات من إبداعات مؤلفي الأوبرا، بمن فيهم دونيزيتي وفيردي وبيليني وجونو، ورافق النجمين عازف البيانو العالمي فينسينزو سكاليرا، ما منح عشاق الأوبرا فرصة الاستمتاع بأمسية استثنائية تأسر الحواس.
روائع الأوبرا
شهد الحفل إقبالاً كبيراً، حيث سارع عشاق الأوبرا لحجز مقاعدهم لحضور العرض الرائع، وحظي الحاضرون بتجربة استثنائية تزخر بروائع الأوبرا المقدمة من اثنين من ألمع نجوم الأوبرا العالميين، اللذين أضفيا بأصواتهما الشجية سحراً خاصاً على العرض المميز، وقد اختتم النجمان العرض بأداءٍ أذهل الحاضرين ومنحهم فرصة الاستمتاع بأمسية لا تُنسى مع أجمل ألحان الموسيقى العالمية.

مهرجان أبوظبي
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