السعديات تحتفي بـ«يوم الحب»

أبوظبي (الاتحاد)

عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج الخاصة، تتحول جزيرة السعديات - أبوظبي إلى واحة عامرة بمشاعر الود والرومانسية احتفاء بيوم الحب، وتستقبل الجزيرة الزوار بتجارب فريدة وسط أجواء مفعمة بالرومانسية واللحظات الرائعة والذكريات التي تبقى طويلاً، ودعت السعديات ضيوفها للاحتفال بيوم الحب وخوض تجارب مفعمة باللحظات الشاعرية وسط أجواء ساحرة على الشاطئ الأروع في الشرق الأوسط.. وتتضمن فعاليات إحياء المناسبة قضاء أوقات استثنائية تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي، وجولات مشي واسترخاء على شواطئ الجزيرة ذات الإطلالات الآسرة على الخليج العربي، إضافة إلى حفلات الشاي وجلسات اليوجا.