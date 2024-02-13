الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

السعديات تحتفي بـ«يوم الحب»

السعديات تحتفي بـ«يوم الحب»
14 فبراير 2024 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ماجدة الرومي تشدو للحب والسلام
«ستينج».. يشدو بموسيقى «الإلكتريك روك»

عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج الخاصة، تتحول جزيرة السعديات - أبوظبي إلى واحة عامرة بمشاعر الود والرومانسية احتفاء بيوم الحب، وتستقبل الجزيرة الزوار بتجارب فريدة وسط أجواء مفعمة بالرومانسية واللحظات الرائعة والذكريات التي تبقى طويلاً، ودعت السعديات ضيوفها للاحتفال بيوم الحب وخوض تجارب مفعمة باللحظات الشاعرية وسط أجواء ساحرة على الشاطئ الأروع في الشرق الأوسط.. وتتضمن فعاليات إحياء المناسبة  قضاء أوقات استثنائية تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي، وجولات مشي واسترخاء على شواطئ الجزيرة ذات الإطلالات الآسرة على الخليج العربي، إضافة إلى حفلات الشاي وجلسات اليوجا.

السعديات
يوم الحب
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©