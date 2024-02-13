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«أبوظبي 360».. السعادة في 5 عادات يومية

«أبوظبي 360».. السعادة في 5 عادات يومية
14 فبراير 2024 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلاقاً من حرصها على إلهام أفراد المجتمع لتعزيز أنشطة العناية الذاتية، استعانت مبادرة أبوظبي 360 بخمسة خبراء لصياغة تعديلات على النشاط الحياتي اليومي، بهدف المساعدة على اتباع نمط حياة نشط، وتعزيز القدرة على إنجاز المهام اليومية ومساعدة الآخرين، وأكد استشاري الصحة العامة جون بروملي أهمية تخصيص وقت قصير يومياً للعناية بالصحة الذهنية والجسدية والعاطفية، للاستمتاع بحياة أكثر سعادة.
ونصحت الدكتورة منى مبارك، خبيرة التغذية المعتمدة، بتخصيص يوم الأحد للتخطيط والاستعداد لممارسة أنشطة العناية الذاتية، استعداداً للأسبوع الجديد، وشدد الدكتور حسيب روهيلا، أخصائي الصحة الذهنية، على أهمية تعزيز الروابط الاجتماعية لتخفيف التوتر والشعور بالعزلة، وأكدت الدكتورة ميشيل تشامبلين، خبيرة معالجة الأقدام أهمية ممارسة المشي صباحاً يومياً، وأوصت مدربة الصحة فطيم بالجافلة بتنويع روتين التمارين الرياضية لتجنب الشعور بالملل، وأشارت مدربة اليوجا المعتمدة رولا غدار إلى أهمية إدراج تمارين التأمل ضمن البرنامج الرياضي.

أبوظبي
السعادة
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