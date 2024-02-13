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مصدر بارك.. رؤية عصرية للحياة الحضرية

مصدر بارك.. رؤية عصرية للحياة الحضرية
14 فبراير 2024 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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تحتفل مدينة مصدر بافتتاح مصدر بارك، المنتزه المجتمعي الثاني والأكبر في مدينة مصدر، عبر تنظيم نسخة جديدة من «المهرجان» بعد غد الجمعة، ويضم المنتزه ملاعب، ومساحات خضراء، ومرافق رياضية، ومسجد الاستدامة الجديد.. ويواكب البارك أعلى معايير الاستدامة من حيث التصميم، وكفاءة استهلاك المياه والطاقة، والاعتماد على المواد المعاد تدويرها، والملاعب الرياضية، وألعاب الأطفال، وأعمال الفن التشكيلي، ويفتح المهرجان أبوابه مجاناً أمام الزوار من جميع الأعمار.. ويضم العديد من الأنشطة المستلهمة من مواضيع بيئية، ومنها موكب استعراضي «أخضر»، وأرضية 
مضيئة، والعديد من ورش العمل الإبداعية والأنشطة الرياضية.. وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر: يتجاوز مصدر بارك كونه مجرد حديقة ليغدو انعكاساً لرؤية ونهج مختلف للحياة الحضرية، ويرسي معايير جديدة للمساحات المجتمعية الشاملة والمستدامة، ويعمل على تعزيز الروابط بين السكان.

مدينة مصدر
الاستدامة
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