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يوسف البرعي يحصد الذهبية في «الدولي للاختراعات»

يوسف البرعي يحصد الذهبية في «الدولي للاختراعات»
14 فبراير 2024 15:51

خولة علي (دبي)
حصد المهندس يوسف حسن البرعي الجائزة الذهبية مع مرتبة الشرف في المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط لسنة 2024، والذي أقيم في دولة الكويت وسط تنافس بين 200 مخترع يمثلون أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية، وحصل على المركز الأول كأفضل اختراع من مكتب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقد شارك البرعي في الحدث باختراعه لطوق الأنابيب لكشف التسربات، وهي عبارة عن حلقه دائرية من مادة المطاط تستخدم لتطويق جزء من الأنبوب المقترن لكشف تسربات المياه وهذه الحلقة المطاطية لها اعتمادية ذاتية في إنتاج شحنات كهربائية عند حدوث تسرب مائي من الأنبوب المقترن. وتقوم الشحنات الكهربائية بتزويد الأجهزة الموجودة في الحلقة المطاطية بالطاقة اللازمة، وتقوم هذه الأجهزة بإرسال بيانات توضح تحديد الانبوب المقترن الذي فيه تسرب مائي بشكل مستقل عن بقية الأنابيب المقترنة، وإنتاج طاقة مستدامة عند حدوث تسرب مائي من الأنبوب.
وقال المهندس يوسف حسن البرعي: يُعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الدولية للاختراعات في الشرق الأوسط، بعد معرض جنيف للإختراعات، وإنجازي فيه إثبات على تميز المخترع والمبتكر الخليجي بهدف منحه الفرصة لتحويل ابتكاراته إلى واقع فعلي لينافس المشاريع العالمية.
وللبرعي عدة إنجازات، منها حصوله على وسام دبي للموظفين المبتكرين ببرنامج دبي للآداء الحكومي المتميز لعام 2017، ونال الجائزة الذهبية عن فئة الأفراد في معرض آيتكس الدولي للابتكارات والاختراعات التقنية في ماليزيا لعام 2022، وهو مدرب دولي معتمد، وحكم دولي في مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي.

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