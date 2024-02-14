عبادي الجوهر وداليا مبارك.. ضيفا «أحلام ألف ليلة وليلة»

أبوظبي (الاتحاد)

يحلّ المطرب عبادي الجوهر، والفنانة داليا مبارك في الحلقة العاشرة من برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة»، الذي تقدمه الفنانة أحلام الشامسي، حيث يحظى مشاهدو «قناة أبوظبي» بأمسية سعودية تتناغم فيها إيقاعات العود مع الطرب الأصيل.

ويتحدث عبادي الجوهر الملقب ب «أخطبوط العود» عن اللقاء الأول الذي جمعه بالمطرب والملحن الراحل طلال مدّاح، والذي أبدى إعجابه بعزفه وموهبته، واصفاً هذا اللقاء بالتجربة التي لا تنسى، مشيراً إلى أمنيته بغناء أغنية واحدة فقط تحمل توقيع طلال مداح وهي أغنية «الليلة تمّرين».

ويكشف الجوهر عن رسالته الفنية التي تتمحور حول تقديم الهوية السعودية في أغنياته وإيصالها إلى المستمعين، والتي كانت سبب عدم رغبته في الغناء من ألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. كما يروي تفاصيل قصة مرضه التي كانت تتسبب في توقفه عن الغناء، وقصة اقتنائه أهم آلتي عود في الوطن العربي من بين تشكيلة مميزة كبيرة.

وتتحدث داليا مبارك عن بداياتها الفنية، وكيف استفادت خلال مسيرتها من نصائح أساتذتها من الفنانين. وتشير إلى صعوبة احتراف الغناء، موضحة حرصها على تقديم لون فني يميزها.

ويقدم عبادي الجوهر خلال الحلقة فن الرزفة الإماراتي في إحدى أغنياته كمثال واقعي عن تبادل الثقافات والفنون، وعدداً من أشهر أغنياته، منها: «خلاص ارجع»، «فيني حنين»، و«متشابهة». وتشاركه أحلام في أغنية «عيونك آخر آمالي»، ويؤدي أغنية «ترجع بخير» مع داليا مبارك.

وتختتم الحلقة بأغنية تريو تجمع الجوهر وأحلام وداليا، وهي من التراث السعودي، على أنغام أغنية «أحبك لو تكون حاضر».