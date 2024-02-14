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6 عادات صحية مفيدة للكلى

6 عادات صحية مفيدة للكلى
15 فبراير 2024 02:18

ترجمة: عزة يوسف

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يشعر الكثيرون بصعوبة تغيير نمط الحياة وجعلها أكثر صحية، بسبب التكلفة وإيجاد الوقت لطهيها أو ممارسة الرياضة. ونذكر بعض النصائح المفيدة للوقاية من أمراض الكلى، وفقاً لموقع kidney Care UK البريطاني:
الخضراوات والفواكه
يساعد تناول الغذاء المتوازن في الحفاظ على مستويات ضغط الدم والكولسترول في مستوى صحي، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، لذا فمن المفيد الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات وتقليل كمية الدهون والسكريات.
تقليل الملح
يسهم الطعام عالي الملح في ارتفاع ضغط الدم، ما يتسبب بأمراض الكلى ويساعد على تكوين حصوات.
الاعتدال في المسكنات
يؤدي استخدام جرعات عالية من مسكنات الألم بانتظام إلى إتلاف الكلى على المدى الطويل، ويشمل ذلك المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسبرين والإيبوبروفين.
النشاط
يساعد النشاط في دعم صحة الجسم بأكمله بما فيه الكلى، ويمكن ذلك عن طريق المشي أو ممارسة الرياضة أو ركوب الدراجة أو القيام بأعمال المنزل.
الماء والسكر
يسهم شرب الماء في طرد البلورات التي تشكل حصوات الكلى، وأيضاً البكتيريا المسببة لالتهابات المسالك البولية، كما أن تقليل تناول السكر يساعد في حماية الكلى.
الامتناع عن التدخين
يُعتبر المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، 4 مرات أكثر من سواهم، فالتدخين يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ويسبب ترسبات دهنية في الأوعية الدموية وتكوين جلطات دموية، كما يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الكلى.

الكلى
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