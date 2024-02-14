شيري عادل تبحث عن «زواج ناجح»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك شيري عادل في بطولة مسلسل «الوصفة السحرية» تحت عنوان «الزواج الناجح»، وتجسد خلاله شخصية زوجة حائرة مع زوجها بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول العلاقات المتشابكة بين الأزواج والأصدقاء والمشكلات التى تواجههم، تأليف ورشة هاني سرحان، وإخراج خيري سالم. وقد اعتذرت شيري عن عدم المشاركة في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، بسبب تضارب مواعيد التصوير مع «الوصفة السحرية» وكانت ستجسد فيه شخصية شقيقة «شهرازد».

وتنتظر عرض مسلسل «الرواية»، الذي تلعب فيه شخصية صحفية تبحث عن الحقيقة وفك لغز جريمة قتل. وتدور أحداثه حول افتتاح عرض مسرحي ينتهي بمقتل بطلته، تأليف شادي محسن وأمير شوقي، بطولة أحمد فهمي وآيتن عامر.

كما تنتظر عرض الجزء الثالث من مسلسل «أيام»، وتجسد فيه شخصية فتاة تنتمي إلى حارة شعبية وتفقد والديها في حادث، ليتولى عمها تربيتها، ويناقش العمل مشاكل وقضايا الحارات الشعبية، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وبطولة رياض الخولي وحورية فرغلي. وعلى الصعيد السينمائي تنتظر شيري عادل طرح فيلم «عادل مش عادل»، وتجسد فيه أيضاً شخصية صحفية تسعى إلى تحقيق سبق مهم، وتضطر إلى خوض مغامرة صعبة ذات طابع كوميدي، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، وبطولة محمود البزاوي وبدرية طلبة.