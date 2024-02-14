«حوجن».. في دور السينما المحلية اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي» طرح فيلم «حوجن»، المقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية، للكاتب السعودي إبراهيم عباس والتي تحمل الاسم نفسه، للعرض في دور السينما المحلية اليوم 15 فبراير، إلى جانب عرضه في صالات العرض بالكويت والبحرين وقطر.

ويستعرض الفيلم قصة خيالية رومانسية، تحكي عن جنيّ يعيش بين البشر في مدينة جدة، ويخوض مغامرات ورحلة في مواجهة الشر واستعادة حقه، محاولاً الحفاظ على التوازن بين عالمه وحياته بين البشر.

مغامرات ملحمية

يُعتبر «حوجن» أحد أكبر المشاريع الفنية التي تنضوي تحت مظلّة الشراكة الإنتاجية المبرمة عام 2019، بين «إيمج نيشن أبوظبي»، و«استوديوهات MBC»، و«ڤوكس ستوديوز»، وهي من أهم الشركات الإقليمية الناشطة في قطاع صناعة المحتوى الفني والترفيهي. و«حوجن»، أول فيلم سعودي يفتتح مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» 2023، ونال استحساناً وثناءً بعد إطلاقه في دور السينما السعودية.

يشارك في بطولة العمل، كل من براء عالم ونور الخضراء ونايف الظفيري والعنود سعود ومحسن منصور، ويسرد الفيلم قصة بطله «حوجن» الذي يلعب دوره الممثل براء عالم، وهو جنيّ طيّب يعيش بين البشر في مدينة جدة العصرية.

يخوض رحلة مغامرات ملحمية لاستعادة حقه، وبينما تمضي القصة في أحداثها، تنشأ علاقة رومانسية غير متوقعة بينه وبين فتاة تُدعى «سوسن»، تجسدها الممثلة نور الخضراء، وهي طالبة شابة تدرس الطب.

احترافية

ياسر الياسري الذي أخرج الفيلم الإماراتي «شباب شياب» والفيلم المصري 122، تولى إخراج «حوجن»، وأعرب عن سعادته بأن يتم ترشيحه لإخراج هذا العمل السينمائي الفني الضخم. ويقول: «حوجن» من التجارب القليلة التي قُدّمت من نطاق الفانتازيا في الوطن العربي، ما شكّل عامل دفعٍ وحماسة لطاقم العمل الذي عمل بكل إخلاص لإظهار فيلم خيالي رومانسي منفَّذ بأعلى مستويات الاحترافية، ليكون إضافة إلى الرواية الأصلية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

أحداث ومفاجآت

يتابع الياسري: يحظى «حوجن» باعتباره أول ملحمة سينمائية خيالية قادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، بمتابعة كبيرة من المشاهدين، خصوصاً بعد عرضه في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي»، وفي صالات السينما السعودية، وأنا فخور باقتباس أحداث هذه الرواية الرائعة وتحويلها إلى فيلم سينمائي زاخر بالأحداث والمفاجآت.

مخيلات إبداعية

تمثِّل رواية «حوجن»، ظاهرة فريدة في الأدب السعودي للكاتب إبراهيم عباس، الذي أعاد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وعن تحويلها إلى عمل سينمائي بإنتاج ضخم، يقول إبراهيم عبّاس: أنا فخور باقتباس روايتي وتحويل صفحاتها وأحداثها المختلفة إلى فيلم روائي طويل، ولا يمكنني وصف سعادتي بهذه الخطوة المذهلة، فقد نجح المخرج والممثلون وطاقم العمل بمخيلاتهم الإبداعية في الإلمام بمفهوم وأبعاد رواية «حوجن»، وآمل أن يستمتع عشاق الرواية في أنحاء العالم بتجسيد شخصياتهم المفضلة، بعد إطلاق الفيلم عبر شاشات السينما.

نموذج ملهم

يقول بن روس، رئيس قسم الأفلام الروائية والتلفزيون في «إيمج نيشن أبوظبي»: تُعتبر القصة الأصلية في رواية «حوجن» نموذجاً ملهماً عن حجم الإبداع الكبير في فن الرواية والقصة داخل منطقة الشرق الأوسط، وتتعاون «إيمج نيشن» في مشاريع فنية قيّمة لإتاحة الفرص أمام المبدعين وصنّاع الأفلام من المنطقة وخارجها، كي يتمكّنوا من سرد قصصهم. ونسعى عبر شراكتنا مع «فوكس سينما» و«استوديوهات إم بي سي» إلى دعم المشاريع الإقليمية عالية الجودة وذات المحتوى الملهم، لاسيما بعد نجاحاتنا في «خط دم»، وحالياً «حوجن».

تجربة فريدة

يذكر المخرج ياسر الياسري، أن الفيلم تجربة سينمائية فريدة تصطحب المشاهد على متن رحلة في عالم خيالي، تخالطه أحداث رومانسية وشعبية، كما يقدم أسلوباً جديداً بطابع عصري في الملحميات الأسطورية في منطقة الشرق الأوسط.