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مهمة «إنتويتيف ماشينز» إلى القمر اليوم

مهمة «إنتويتيف ماشينز» إلى القمر اليوم
15 فبراير 2024 02:18

فلوريدا (أ ف ب) 

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أرجأت شركة «إنتويتيف ماشينز» إلى اليوم إطلاق مهمة فضائية إلى القمر بعدما كان مقرراً أن تنطلق أمس من ولاية فلوريدا الأميركية.
وتتمثل المهمة المسماة «آي ام - 1» في إرسال مركبة يزيد ارتفاعها على أربعة أمتار، ابتكرتها شركة «إنتويتيف ماشينز» إلى القمر حاملة أجهزة دقيقة، وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أن إطلاق المركبة أُرجئ بعدما كان مقرراً ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب مشكلة في درجة حرارة الميتان. وهذه أول محاولة إطلاق لمهمة نحو القمر لشركة «إنتويتيف ماشينز»، والثانية في إطار برنامج «سي ال بي اس» الجديد التابع لـ«ناسا» التي كلّفت شركات خاصة بنقل أدوات علمية إلى القمر وتحاول الشركة أن تصبح أول شركة خاصة تنجح في إرسال مركبة إلى القمر.

القمر
فلوريدا الأميركية
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