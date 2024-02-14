العالم يتذوق النكهات الإماراتية في «قمة الحكومات»

دبي (وام)

في أروقة القمة العالمية للحكومات بدبي تلتقي ثقافات العالم، وفي الصدارة تظهر ملامح التراث الإماراتية على وقع حركة الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي الذي أخذ على عاتقه مهمة نقل النكهات الإماراتية للعالمية وتجسيد الروح الإماراتية الأصيلة.

ويدير الشيف فيصل الهرمودي ركناً خاصاً وسط الفعاليات المصاحبة للقمة بأسلوبه الخاص ويشارك إبداعه مع العالم من خلال قائمة طعام مميزة، تضم أطباقاً عالمية بنكهات محلية في رحلة ثقافية يمكن للمشاركين خلالها أن يتذوقوا «مدلاين» وهو سويت فرنسي بنكهة القهوة العربية، أو «التارت» وهو حمص بالتمر و«الجامي» الإماراتي. ويشارك الهرمودي في نقل النكهة الإماراتية للعالم مجموعة من أصحاب الهمم من جمعية الإمارات للتوحد ليثبتوا أن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق أحلامهم ومشاركة إبداعاتهم مع العالم.