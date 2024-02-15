إقلاع صاروخ أميركي ينقل مركبة هبوط إلى القمر

انطلق صاروخ أميركي ينقل مركبة هبوط إلى القمر ليل الأربعاء الخميس من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا، في محاولة ثانية من نوعها تجريها جهة خاصة هذا العام بعد فشل الأولى، بحسب لقطات من بث مباشر.

وتأمل شركة "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines التي تأسست سنة 2013 وتتخذ في هيوستن مقراً، وهي المسؤولة عن هذه المهمة المسماة "اي ام-1" ("IM-1")، أن تصبح أول جهة غير حكومية تنجح في إرسال مركبة على القمر.

وقد أُطلق صاروخ "سبايس اكس فالكون 9" عند الساعة 01,06 الخميس في فلوريدا (06,06 بتوقيت غرينيتش).

واضطر القائمون على المهمة إلى إرجاء محاولة إطلاق أولى كانت مقررة أساساً ليل الثلاثاء الأربعاء. وترتدي العملية حساسية أكبر مقارنة بسائر عمليات الإقلاع المعتادة لشركة سبايس اكس، إذ يتعين أن تملأ مركبة الهبوط بالوقود المبرّد (الميثان السائل والأكسجين)، مباشرة قبل ملء خزانات صاروخها.

وقد حدثت مشكلة في درجة حرارة الميثان خلال المحاولة الأولى ما أدى إلى تأجيلها.

وبعد الإقلاع، ينبغي أن تنفصل مركبة الهبوط عن الطبقة العليا من الصاروخ ويتم تزويدها بالطاقة. ومن ثم يتعين إجراء اتصال مع غرفة التحكم في "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines، الموجودة في هيوستن بولاية تكساس.

ويُفترض بعدها إجراء عملية دفع أولى للمحرك للتحقق من تشغيله وضبط المسار نحو القمر.

ستكون الرحلة سريعة. فإذا ما سارت الأمور وفق الخطط الموضوعة لها، ستحاول المركبة الهبوط على سطح القمر في الأسبوع المقبل، وتحديدا في 22 فبراير.

ونجحت الهند واليابان أخيراً في الهبوط على سطح القمر، لتصبحا رابع وخامس دولة تحقق هذه العملية، بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والصين.

لكن الكثير من الشركات الخاصة، بينها شركة أميركية أخرى، فشلت في تكرار هذا الإنجاز.

وإذا نجحت "إنتويتيف ماشينز" في مهمتها، سيشكل ذلك علامة فارقة تاريخية لقطاع الفضاء، إذ سيمثل أول هبوط لمركبة فضائية أميركية على سطح القمر منذ نهاية برنامج "أبولو" قبل أكثر من 50 عاماً.





