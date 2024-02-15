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طائرة تعود أدراجها بعد سقوط حشرات على الركاب

مقاعد طائرة فارغة
15 فبراير 2024 19:20

أفادت وسائل إعلام هولندية بأن طائرة عابرة للأطلسي كانت تقوم برحلة من أمستردام إلى مدينة ديترويت في الولايات المتحدة اضطرت للعودة، بينما كانت تمر فوق إنجلترا بعدما سقطت ديدان من مقصورة الأمتعة العلوية على الركاب.  
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (ايه ان بي) عن أحد الركاب يدعى فيليب شوت إن الديدان بدأت تسقط بعد حوالي ساعة من التحليق.
كانت الديدان موضوعة في حقيبة تحتوي على سمك متعفن.
واعتذرت شركة الخطوط الجوية "دلتا" للركاب عن ما وصفته بـ"حقيبة يد مملوءة بطريقة غير ملائمة"، بحسب ما نقله موقع "يو.إس.ايه. توداي".
وأضافت الشركة أن الطائرة عادت ووضع الركاب على الرحلة التالية المتاحة. واستبعدت الطائرة من الخدمة لتنظيفها.
وقال شوت إنه كان يجلس مباشرة بجانب المرأة التي سقطت عليها الديدان. وأضاف لوكالة الأنباء الهولندية "رأيتها في مرحلة من المراحل وهي تمسح الديدان عن مقعدها بورقة. لقد كانت مصدومة للغاية".
ثم أبلغ هو والمرأة طاقم الطائرة الذي حدد موقع الحقيبة ووضعها في كيس بلاستيكي.
وأضاف شوت أن الركاب استخدموا أنوار الهواتف المحمولة لتفتيش الطائرة عن ديدان أخرى.
وقال راكب آخر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الركاب مُنحوا تعويضا يبلغ ثمانية آلاف ميل جوي وإقامة في غرفة فندقية بالإضافة لقسيمة وجبة بقيمة 30 دولار أميركيا حال تأخروا لما بعد منتصف الليل.

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المصدر: د ب أ
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