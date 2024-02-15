أسبوع دبي للموضة يضيء على قطاع الأزياء العالمي

دبي (الاتحاد)

اختتمت النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025 فعالياتها في حي دبي للتصميم، حيث استمرت على مدى 5 أيام، وتضمنت عروض أزياء استثنائية لمصممين رائدين وصاعدين وسط حضور حاشد، مع برنامج حافل بفعاليات إطلاق التشكيلات المصغّرة والجلسات الحوارية وفرص التواصل وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

وأكد أسبوع دبي للموضة من جديد التزام دبي بترسيخ مكانتها الرائدة بين عواصم الأزياء العالمية من خلال العديد من الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك تقريب موعده لوقت أبكر من أسابيع الموضة العالمية واعتماد منصة عرض جديدة ومميزة على طول الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم وإقامة مجموعة من العروض والفعاليات في مواقع جديدة في مختلف أنحاء الإمارة وانضمام شركاء وأعضاء جدد، فضلاً عن توفير المزيد من فرص التواصل وبناء علاقات التعاون بين المصممين والجهات الراغبة بالشراء.

شهد أسبوع دبي للموضة حضوراً لافتاً من الجهات العالمية الراغبة بالشراء ووسائل الإعلام والمشاهير والجهات المعنية الرئيسة في قطاع الأزياء.

وتزامن موعد النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة مع الذكرى الأولى على تنظيمه، ليكون أسبوع الموضة الرسمي في دبي وحدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة، بعد انبثاقه عن أسبوع الموضة العربي الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار 21 نسخة، كانت تُقام كل موسم منذ عام 2015.

وقالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم: "تسهم كل نسخة من أسبوع دبي للموضة في تقديم رسالة واضحة للعالم عن مكانة دبي الرائدة في عالم الأزياء والموضة. فخلال عام واحد فقط، نجح أسبوع دبي للموضة في التأكيد على دوره البارز في تطوير قطاع الأزياء في المنطقة وتوفير منصة رائدة عالمياً تسلط الضوء على أعمال وإبداعات المصممين من مختلف أنحاء العالم بما يعود بالخير والفائدة عليهم وعلى بيئة الإبداع العالمية".

وأضافت: "يحقق أسبوع دبي للموضة تطوراً ملحوظاً مع كل نسخة جديدة، حيث يشهد نمواً مستداماً وتزايداً في مستوى الأثر والحضور والانتشار، بفضل ما يقدمه لقطاع الإبداع العالمي من فرص واعدة للتوسع وبناء الشراكات وتعزيز التواصل".

وقال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: "نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع دبي للموضة، والذي جمع الجهات الإبداعية والتجارية في قطاع الأزياء. ويسهم هذا الإنجاز في الارتقاء بالاقتصاد الإبداعي في دبي إلى آفاقٍ عالمية جديدة. وتسهم الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المبتكرة والأثر الكبير الذي حققه أسبوع دبي للموضة في تنمية قطاع الأزياء، كما تعدّ دليلاً واضحاً على ازدهار الاقتصاد الإبداعي في دبي. يتماشى التزام مجلس الأزياء العربي ببناء مستقبل الموضة مع رؤية دبي الهادفة إلى تعزيز الإبداع والابتكار وتنويع الاقتصاد".

ويشارك في تنظيم أسبوع دبي للموضة، الذي أبصر النور في فبراير من العام الماضي، كل من حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي. ويؤكد نجاح أسبوع دبي للموضة على قيم الإبداع والابتكار التي يمتاز بها قطاع الأزياء في دبي، لا سيما مع زيادة الطلب العالمي على المزيد من التنوع في القطاع. ويواصل أسبوع دبي للموضة، من خلال تسليط الضوء على المواهب المحلية والإقليمية والعالمية وتوفير بيئة حيوية لها، ترسيخ مكانة دبي وجهةً للإبداع والتبادل الثقافي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.