البرلمان العربي للطفل والمجلس الاستشاري للشارقة يستعدان لاستضافة الوفود

الشارقة (الاتحاد)

ترأس اليوم الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أيمن عثمان الباروت، الاجتماع الذي جمع الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل مع الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في مقر البرلمان.

وتم خلال الاجتماع بحث استعدادات استضافة الوفود العربية لأطفال الوطن العربي المشاركين في أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان في مدينة الشارقة. وتم استعراض جهود اللجان العاملة في استقبال الوفود ومرافقتهم وتنظيم سلسلة الأنشطة والزيارات إلى عدد من الفعاليات البارزة في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى الورش التي تتكامل مع جهود البرلمان في تنمية الأطفال بالمهارات اللازمة.

تناول رؤساء اللجان وأعضاؤها بيانا للجهود المبذولة لإنجاح استضافة الشارقة للوفود العربية المشاركة في أعمال البرلمان في دورته الحالية. وتمت مناقشة فعاليات الاستضافة في الفترة من 18 - 27 فبراير 2024، وتم أيضاً بحث الرؤى المشتركة بهدف تنمية المحاور المطروحة في الجلسة العامة لأطفال الوطن العربي التي ستعقد في 24 فبراير بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي تركز على "الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب".

وأكد أيمن عثمان الباروت على أهمية التنسيق المثمر مع الدوائر والجهات ذات الصلة لإنجاز استضافة الأطفال العرب خلال فعالياتهم التي ستشهدها الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأعرب الباروت عن شكره وتقديره لمجهودات الأمانتين العامتين في التحضير لهذا الحدث المهم والشركاء من الجهات الاتحادية على مستوى دولة الإمارات والجهات المحلية بحكومة الشارقة فضلا عن الجهات الخارجية والدولية، مؤكداً على أهمية دور البرلمان العربي للطفل في تعزيز التواصل والتعاون بين الدول العربية في مجال تطوير الأطفال وتعليمهم المهارات القيادية، وتمكين الأطفال العرب من المشاركة في برامج تعليمية وإثرائية وترفيهية، والقيام بجولات سياحية تسهم في تنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم.