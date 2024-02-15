مصر تعلن قرارا بشأن هرم "منكاورع"

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، وقف مشروع الترميم المعماري للهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة العلمية، التي شكلتها مطلع الشهر الجاري وضمت خبراء مصريين وأجانب، قررت بكامل أعضائها عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الغرانيتية "الموجودة حول جسم هرم منكاورع"، مؤكدة ضرورة "الحفاظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية".

كان مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار نشر، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الشهر الماضي، مقطعا قصيرا يشرح فيه مشروع ترميم هرم "منكاورع"، ووصفه بأنه "مشروع القرن".

وقال وزيري إن المشروع "عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم منكاورع"، موضحا تدرج خطوات العمل بدءا بـ"دراسة للكتل الحجرية ثم مسح للمساحة ومسح بأشعة الليزر ثم إعادة تركيب الكتل".

وهرم "منكاورع" هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، بحسب وزيري.

وأثار المشروع جدلا ومخاوف من الإضرار بالقيمة التاريخية والأثرية لهذا الهرم، ما دفع بوزارة السياحة والآثار أوائل الشهر الحالي لتشكيل لجنة لمراجعته برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس.