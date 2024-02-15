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الترفيه

«Argylle».. العميل المحترف

ملصق الفيلم
16 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)
يجتمع كوكبة من نجوم هوليوود في فيلم الأكشن والجاسوسية الجديد Argylle، الذي يعرض حالياً في السينما المحلية، ونفذه المخرج ماثيو فون، صاحب سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة Kingsman، والذي حاول مع المؤلف جاسون فوكس تقديم سلسلة جديدة مختلفة عن سلسلة أفلام «جيمس بوند».
يشارك في بطولة الفيلم كل من سام روكويل، برايس دالاس هوارد، هنري كافيل، صامويل إل. جاكسون، بريان كرانستون، جون سينا وأريانا ديبوز، وهو من تأليف جاسون فوكس وإخراج ماثيو فون.

أحداث حقيقية
يمزج الفيلم بين الحركة والكوميديا، وتدور قصته حول الكاتبة «إيلي كونواي» التي لعبت دورها برايس دالاس هوار، وهي مؤلفة قصص جاسوسية.
وآخر قصة كتبتها كانت مرتبطة مصادفة لأحداث حقيقية لمنظمة إجرامية معروفة باسم The Division، وكان بطلها الخيالي العميل الوسيم مفتول العضلات «أرجيل» Argylle، الذي يجسد دوره هنري كافيل، الشهير بتجسيده لشخصية البطل الخارق «سوبرمان»، لكنه لم يكن البطل الرئيس في فيلم Argylle، وكانت مساحة دوره صغيرة في الفيلم، لاسيما أن المختلف في العمل أن العميل السري ليس وسيماً ومفتول العضلات، وإنما هو شخص عادي وعميل سري محترف.

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منظمة إجرامية
The Division منظمة سرية، يقرر أعضاؤها تنفيذ خطة لخطف الكاتبة «إيلي كونواي»، بعدما كشفت قصتها العديد من الجرائم التي تنفذ من خلال المنظمة. وهنا يأتي العميل السري وبطل الفيلم الرئيس، «إيدن» الذي جسده ببراعه الممثل سام روكويل، ونجح في تقديم مشاهد ممتعة تجمع بين الكوميديا والأكشن، حيث يحاول حماية «إيلي كونواي»، وإنقاذها من قبضة The Division.
ويواجه «إيدن» وفريقه العديد من المخاطر خلال رحلتهم، وسط مشاهد مليئة بالمطاردات والمواجهات مع أعضاء المنظمة، في محاولة منه لإكمال مهمته بإنقاذ الكاتبة «إيلي» وإنقاذ العالم.

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