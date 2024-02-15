تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عيسى البستكي محترف «كوسبلاي» إماراتي، بدأ رحلته في عام 2014، قاده الشغف لتجسيد وارتداء أزياء شخصيات من أفلام «أنمي» ورسوم متحركة وألعاب فيديو، للمشاركة في العديد من المسابقات والمعارض المحلية والعربية والدولية، منها «ميدل إيست فيلم كوميك كون»، MEFCC، وworld game championship cosplay، واكتسب خبرة على المسرح ووراء طاولة التحكيم، حتى فاز في تصفيات فريق الإمارات لبطولة WCS 2023، لتمثيل دولة الإمارات، إلى جانب زميلته «أليكس» المتمرسة في المجال نفسه، للمشاركة في قمة «الكوسبلاي» العالمية في اليابان عام 2023.

المركز الأول

فاز الثنائي البستكي و«أليكس» المتمرسة في مسابقة «الكوسبلاي» بـ«مهرجان الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة - كوميكون» MEFCC في الإمارات لعام 2023، وحصدا المركز الأول، وبتمثيل دولة الإمارات في قمة «الكوسبلاي» العالمية باليابان، ولعب الثنائي للمرة الأولى في القمة دورَي «شاهين» و«أليسا بوسكونوفيتش» من لعبة الفيديو الشهيرة «تيكين» - Taken، واحتلا مراكز متقدمة بين 33 دولة مشاركة.

وأعرب البستكي عن فخره بالمشاركة في هذه القمة العالمية التي نافس فيها محترفي «الكوسبلاي» من مختلف أنحاء العالم، حيث اكتسب خبرات جديدة وأفكاراً متميزة.



نادي «المانغا»

يعود البستكي بالذاكرة، ويتحدث عن بداياته في هذا المجال الذي دخله بالمصادفة، حيث كان يدير نادياً لـ «أنمي المانغا» لبيع الأزياء في الجامعة، واقترح عليه أحد أصدقائه المشاركة في معارض «الكوميكون» و«الكوسبلاي»، وتطوير موهبته لتجسيد هذه الشخصيات والتحكيم أيضاً.

وكانت بدايته مع تمثيل شخصية «بليتش» الشهيرة من مسلسل «الأنمي» الياباني المقتبس من «مانغا» بالاسم نفسه، وارتدى ملابسه نفسها «كيمونو أسود والعصا اليابانية»، وحصل على ردود أفعال إيجابية من خلال المعارض الصغيرة التي شارك بها في دبي.



السائق الشبح

«الجوكر» من فيلم «باتمان» الشهير هو شخصية البستكي المفضلة حيث أتقن تصميم ملابسه والماكياج الخاص به. كما يعشق شخصية connor من اللعبة الشهيرةassassin’s creed، الذي جسده في أكثر من فعالية، ويتمنى في المستقبل تصميم وتجسيد شخصية «السائق الشبح» Ghost Rider، التي أداها النجم العالمي نيكولاس كيدج في سلسلة أفلام بالاسم نفسه، كما قدم الشخصية في لعبة فيديو.



تطريز وخياطة

لدى البستكي 3 آلات خياطة في غرفة منزله، حيث كان يجلس بجانب الخياطين لكي يتعلم منهم طريقة تصميم وتطريز وخياطة ملابس “الكوسبلاي”، مع اكتساب الخبرة في أنواع المواد والأقمشة المستخدمة، لكي يتولى تنفيذ تصاميم الأزياء بنفسه وبالطريقة التي تحلو له.

تقمص الشخصية

يرى عيسى البستكي، الذي تخرج في جامعة تقنية دبي قسم إعلام، أن ما جعله متميزاً في هذا المجال، كونه لا يرتدي الأزياء التنكرية لشخصيات «الأنمي» وألعاب الفيديو فقط، بل يتقمص الشخصية بانفعالاتها وحركاتها وإلقائها أيضاً، من خلال دراسة الشخصية من الفيلم أو لعبة الفيديو، بحيث يشعر الآخر أنه يقف أمام الشخصية الحقيقية.



فنون الأداء

«كوسبلاي»، مصطلح ياباني يعني بالعربية كلمتَي «زي» و«مسرحية»، وهو نوع من فنون الأداء، حيث يقوم المشاركون بارتداء أزياء ملابس وأكسسوارات شخصيات «الأنمي» والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، لتجسيدها وتقديم مشاهد مسرحية في معارض «الكوسبلاي» المحلية والعربية والعالمية.