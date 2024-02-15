يامن سعدي وجوليان كوينتن يتألقان على المسرح الأحمر

أبوظبي (الاتحاد)

في المسرح الأحمر بجامعة نيويورك أبوظبي كان جمهور مهرجان أبوظبي على موعد مع أمسية فنية استثنائية، عندما تألق عازف الكمان يامن سعدي، وعازف البيانو الشهير جوليان كوينتين، في حفل موسيقي هو الأول لهما في العالم العربي.. ونجح الثنائي الشهير في إدخال السعادة على قلوب الحضور بأدائهما الراقي لروائع الموسيقى الكلاسيكية، وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: للفنون دور رئيس في تقريب المسافات والتلاقي الإنساني وحوار الثقافات، ويوماً بعد يوم، يثبت مهرجان أبوظبي الذي يرفع شعار «إرادة الأمل» دوره في دعم الفنانين العرب والعالميين لإيصال رسالتهم الإنسانية وإبراز دورهم في مسيرة الحضارة والفكر.. وتابعت: تألق سعدي وكوينتين، وقدّما معاً روائع كبار المؤلفين الموسيقيين العالميين من بولينك حتى شتراوس، مروراً ببرامس، في مختارات من السوناتات لآلتي الكمان والبيانو».