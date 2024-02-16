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الأطفال يستكشفون الفضاء من قبة «اللوفر أبوظبي»

الأطفال يستكشفون الفضاء من قبة «اللوفر أبوظبي»
17 فبراير 2024 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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جولة في الفضاء اللامتناهي عبر بوابة الفن،  يواصل متحف «اللوفر أبوظبي» خلالها التحليق بزواره الصغار وسط الكواكب والنجوم ضمن فعالية «رحلة في رحاب الكون» التي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وتنسجم الفعالية التي تعد أحدث معرض تعليمي للأطفال مع جهود ترسيخ علوم الفضاء والتكنولوجيات الحديثة في المجتمع، وإعداد جيل من الكوادر القادرة على ترك بصمة في الفضاء، ويسعى المعرض للإجابة عن أسئلة مهمة وملهمة تفتح للأطفال أبواب التفكير، منها: «لماذا كان البشر معجبين دائماً بالكون؟»، و«كيف كانت السماء مصدراً للإلهام والتخيُّل الإبداعي على مرِّ العصور؟».. لينطلق الأطفال عبر المعرض في مهمة يطوِّرون خلالها قدراتهم على المراقبة والتحليل.

الأطفال
متحف اللوفر أبوظبي
اللوفر أبوظبي
متحف اللوفر
الإمارات
الفضاء
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