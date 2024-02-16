السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«سورا».. أداة متطورة تُنشئ فيديو عبر طلب نصيّ

«سورا».. أداة متطورة تُنشئ فيديو عبر طلب نصيّ
17 فبراير 2024 00:49

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لإنتاج الفيديو تثير القلق
الكشف عن أداة ثورية جديدة للذكاء الاصطناعي

ابتكار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت عنه شركة «أوبن ايه آي» مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي» عندما أزاحت الستار عن أداة جديدة أطلقت عليها اسم «سورا»، تُستخدَم لإنشاء مقاطع فيديو واقعية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة بمجرد إدخال طلب نصّي.
وأوضحت الشركة أن المنصة الجديدة التي تستند إلى أبحاث سابقة أُجريَت على برنامجي «دال-اي» و«جي بي تي»، لا تزال قيد الاختبار، وعرضت بعض مقاطع الفيديو، وشرحت طريقة إنتاجها.
وأوضحت «أوبن ايه آي» أن البرنامج يستطيع إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة مع الحفاظ على الجودة المرئية واحترام طلب المستخدم.. كذلك يتيح «سورا» إنشاء فيديو من صورة ثابتة، أو توسيع مقاطع الفيديو الموجودة.

الذكاء الاصطناعي
شركة أوبن ايه آي
تشات جي بي تي
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©