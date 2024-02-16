«سورا».. أداة متطورة تُنشئ فيديو عبر طلب نصيّ

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

ابتكار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت عنه شركة «أوبن ايه آي» مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي» عندما أزاحت الستار عن أداة جديدة أطلقت عليها اسم «سورا»، تُستخدَم لإنشاء مقاطع فيديو واقعية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة بمجرد إدخال طلب نصّي.

وأوضحت الشركة أن المنصة الجديدة التي تستند إلى أبحاث سابقة أُجريَت على برنامجي «دال-اي» و«جي بي تي»، لا تزال قيد الاختبار، وعرضت بعض مقاطع الفيديو، وشرحت طريقة إنتاجها.

وأوضحت «أوبن ايه آي» أن البرنامج يستطيع إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة مع الحفاظ على الجودة المرئية واحترام طلب المستخدم.. كذلك يتيح «سورا» إنشاء فيديو من صورة ثابتة، أو توسيع مقاطع الفيديو الموجودة.