السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

نرمين الفقي.. تعاني من «فوبيا»

نرمين الفقي
17 فبراير 2024 00:48

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أخبار ذات صلة
وفاء صادق: «وبينّا ميعاد».. قصص حقيقية
«بدون مقابل».. نسرين طافش تعود للدراما المصرية

انتهت الممثلة المصرية نرمين الفقي من تصوير مشاهدها في مسلسل «فوبيا» من 15 حلقة، وتجسد فيه شخصية صاحبة مركز للتجميل، تعاني صراعات نفسية بسبب ما تعرضت له في طفولتها من صدمات نفسية، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة رانيا يوسف، وسوسن بدر.
وتواصل نرمين تصوير مشاهدها في مسلسل «محارب»، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال وصولية، وتدخل في صراعات من أجل بسط نفوذها، وتدور الأحداث حول سائق حافلة يخوض العديد من المغامرات، ويدخل على إثرها السجن، ويقرر الانتقام بعد خروجه، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد، وعفاف شعيب.
كما تنتظر الفقي عرض مسلسل «بعد النهاية» من 15 حلقة، في أولى تجاربها بعالم المنصات الرقمية، وتجسد فيه شخصية طبيبة متخصصة في جراحات القلب، والعمل يجمع بين التشويق والإثارة، ويدور حول العديد من القضايا المجتمعية، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وبطولة نضال الشافعي، ودنيا عبدالعزيز.

المسلسلات المصرية
نرمين الفقي
الدراما المصرية
دراما رمضان
الدراما الرمضانية
مسلسلات رمضان
المسلسلات الرمضانية
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©