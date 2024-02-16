نرمين الفقي.. تعاني من «فوبيا»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة المصرية نرمين الفقي من تصوير مشاهدها في مسلسل «فوبيا» من 15 حلقة، وتجسد فيه شخصية صاحبة مركز للتجميل، تعاني صراعات نفسية بسبب ما تعرضت له في طفولتها من صدمات نفسية، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة رانيا يوسف، وسوسن بدر.

وتواصل نرمين تصوير مشاهدها في مسلسل «محارب»، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال وصولية، وتدخل في صراعات من أجل بسط نفوذها، وتدور الأحداث حول سائق حافلة يخوض العديد من المغامرات، ويدخل على إثرها السجن، ويقرر الانتقام بعد خروجه، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد، وعفاف شعيب.

كما تنتظر الفقي عرض مسلسل «بعد النهاية» من 15 حلقة، في أولى تجاربها بعالم المنصات الرقمية، وتجسد فيه شخصية طبيبة متخصصة في جراحات القلب، والعمل يجمع بين التشويق والإثارة، ويدور حول العديد من القضايا المجتمعية، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وبطولة نضال الشافعي، ودنيا عبدالعزيز.