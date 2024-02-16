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دي كابريو.. والوسواس القهري

دي كابريو
17 فبراير 2024 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

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شخّص الأطباء إصابة الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، بمرض اضطراب الوسواس القهري عندما كان طفلاً، وهو اضطراب مزمن يجعل الشخص لديه أفكار وهواجس لا يمكن السيطرة عليها وسلوكيات يشعر بحاجته إلى فعلها وتكرارها، وهو مرض يمكن السيطرة عليه بالدواء، إلا أن بعض الأشخاص قد لا يستجيبون للأدوية التقليدية. رغم أن دي كابريو (49 عاماً)، نادراً ما يتحدث عن حالته الصحية، إلا أنه اعترف ذات مرة بأن مرضه ليس خطيراً، وأنه لا يزال يتمتع بحياة طبيعية وناجحة.
وقد شارك ليوناردو في العديد من الأفلام الناجحة التي رشحته لجائزتي الأوسكار وغولدن غلوب، ليصبح واحداً من أكبر منتجي وممثلي هوليوود وأعلاهم أجراً. وحسبما ذكر موقع «The Things» الأميركي، أن تجربة دي كابريو مع فيلم «الطيار» 2004، قد زادت من سوء حالته، حيث كانت أدى دور شخص يعاني من اضطراب الوسواس القهري، وبسبب اندماجه بشكل كبير لم يستطع السيطرة على أفعاله حتى بعد انتهاء التصوير، مما سبب له بعض المشاكل.
وقد تعافى دي كابريو من هذه الأعراض الملحة بعد فترة، وأصبح أكثر قدرة على التحدث عن المرض وتوعية الناس بأهمية الاهتمام بالصحة العقلية.

ليوناردو دي كابريو
الوسواس القهري
دي كابريو
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