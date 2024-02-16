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5 نصائح للحماية من الجراثيم

5 نصائح للحماية من الجراثيم
17 فبراير 2024 00:48

ترجمة: عزة يوسف

تساعد الأجواء الباردة والجافة على نمو الجراثيم والفيروسات في المنزل، والتي يمكن أن تسبب الإصابة بالأمراض، وإليك بعض النصائح للحفاظ على منزلك نظيفاً وخالياً من الجراثيم خلال الشتاء، حسبما ذكرها موقع «Health Line» الأميركي:

التعقيم بانتظام
تزيل عملية التنظيف الأوساخ وليس كل الجراثيم من على الأسطح، لذا من الأفضل استخدام مواد تطهير مخففة أو بخاخات تعقيم للقضاء على الجراثيم، وذلك بعد إزالة الأوساخ، ويفضل الاهتمام بالأسطح كثيرة اللمس في المنزل مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل.

التحكم في الرطوبة
أثبتت الدراسات أن الحفاظ على مستويات رطوبة معتدلة بين 40 و60% قد يقلل من خطر انتقال الفيروسات، وهو ما تكتشفه أجهزة تحديد الرطوبة الداخلية، لذا من المفيد اقتناء جهاز ترطيب منزلي.

غسل الفرش 
تتراكم الأوساخ الناتجة عن العرق وخلايا الجلد على الأسطح الناعمة في المنزل، بما في ذلك ملاءات السرير والوسائد والبطانيات، لذا يفضل غسلها بانتظام لتقليل أعراض الحساسية.

الاهتمام بالمدخل 
قد يساعد مدخل المنزل النظيف والمنظم في منع الجراثيم من دخول منزلك، وذلك عن طريق خلع الحذاء على الباب وترك المتعلقات الخارجية بجانبه واستخدام المناديل المطهرة قبل الدخول.

فحص المرشحات 
ينصح بتغيير مرشحات أنظمة التدفئة والتهوية بانتظام للحفاظ على نظافة الهواء داخل المنزل.

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