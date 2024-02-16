3 أفلام عربية تنافس في «برلين السينمائي»

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، التي تستمر خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، حضوراً للسينما العربية على مستوى المسابقة الرسمية ولجان التحكيم والحلقات النقاشية والبرامج الخاصة.



«ماء العين»

يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان والمنافسة على جائزة الدب الذهبي فيلمان، الأول التونسي «ماء العين» للمخرجة مريم جوبار، ويروي قصة أم تونسيّة (45 عاماً)، تعيش في منطقة منعزلة في الشمال مع زوجها (50 عاماً)، وابنها الصغير، حيث تعيش الأسرة في ظروف صعبة، بعد أن تركهما الابنان الأكبران، «مهدي» (20 عاماً)، و«أمين» (19 عاماً)، بانضمامهما إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ليعود الأول بعد أشهر إلى منزله برفقة زوجته الحامل، والتي لا تتجاوز 18 عاماً.

التجربة التي خاضها الشاب التونسي في سوريا، وعودته إلى مسقط رأسه تفتح جروحاً قديمة، وتتسبب في أحداث غامضة في جميع أنحاء القرية، حيث لم يكن من السهل استيعاب استقبال عنصر متشدد متهم بالضلوع في أعمال عدائية، لتستمر الأحداث مسلطة الضوء على تجربة عدة عائلات تونسية شهدت حالات مماثلة من انضمام أبنائها إلى التنظيم المتشدد قبل سنوات، وما خلّفه ذلك من تداعيات نفسية واجتماعية على الأفراد والمجتمع.

ومريم جوبار كاتبة سيناريو ومخرجة، تخرجت في مدرسة ميل وبينهايم للسينما في مونريال، أخرجت فيلمها الوثائقي الأول «الآلهة، المخدرات والثورة»، والذي حصل على العديد من الجوائز، كما أن لها عدة أفلام وثائقية وروائية منها فيلم «إخوان» 2018، الذي رُشح لجائزة «الأوسكار»، وفاز بأكثر من 75 جائزة.

«الشاي الأسود»

والفيلم الثاني في المسابقة الرسمية للمهرجان هو «الشاي الأسود» للمخرج الموريتاني العالمي عبد الرحمن سيساكو، والذي كتب السيناريو أيضاً، وتدور أحداثه حول فتاة تغادر ساحل العاج بعد هروبها يوم زفافها وتنطلق لبدء حياة جديدة في الصين، وهناك يلتقي الشتات الأفريقي بالثقافة الصينية، ويتم تعيينها في متجر شاي يملكه رجل صيني، وعندما يقرر اصطحابها إلى حفل الشاي تتحول علاقتهما ببطء إلى حب رقيق، بطولة نينا ميلو وتشانج هان ووو كي شي.

وكان المخرج سيساكو قد حقق نجاحاً كبيراً في فيلم «تيمبكتو» الذي حاز جوائز عالمية مرموقة في عدة مهرجانات دولية أشهرها مهرجان «كان» السينمائي.

وقال سيساكو إنه استلهم قصة الفيلم بعد اكتشاف مطعم يسمى «La Colline Parfumée»، يديره زوجان من أصل أفريقي صيني، بمدينة جوانجتشو التي تشجع اللقاءات الإنسانية، من خلال متاجرها الكثيرة من كل نوع.



«يوميات من لبنان»

وفي قسم بانوراما، يشارك الفيلم الوثائقي الطويل «يوميات من لبنان»، إنتاج مشترك لبناني، سعودي، قطري، إخراج ميريام الحاج، وتدور أحداثه في عام 2018، حين تترشح كاتبة وشاعرة وناشطة، للانتخابات متحدية النظام السياسي وتفوز بها، لكنها تُطرَد في اليوم التالي بحجة التزوير، ما يغضب أنصارها ويتحول الغضب إلى ثورة.

«مواهب برلين»

ويشارك المخرج السوداني أمجد أبو العلاء في عضوية لجنة تحكيم مسابقة (Generation)، إحدى المسابقات الرئيسة للمهرجان مع المخرج الأميركي إيرا ساكس، والممثلة الإيرانية الألمانية بانافش هورمازدي، ويأتي اختيار أبو العلا للمشاركة في لجان تحكيم برلين، بعد 4 سنوات من فوزه بجائزة «أسد المستقبل» عن فيلم «ستموت في العشرين».

كما تم اختيار المخرج مراد مصطفى ضمن برنامج «مواهب مهرجان برلين»، ليصبح المصري الوحيد المشارك في البرنامج هذا العام، وهذا البرنامج السنوي يختار مجموعة من أفضل صُنّاع الأفلام الواعدة من مختلف الدول ليتيح لهم فرصة تبادل الخبرات وتقديم مشروعاتهم المستقبلية من خلال ورشة عمل يومية، وتم اختيار تلك المواهب بناءً على مدى تأثيرهم في صناعة السينما في بلادهم وإنجازاتهم الدولية.



السينما العربية

يعقد مركز السينما العربية حلقتين نقاشيتين كجزء من أنشطته في المهرجان، الحلقة الأولى بعنوان «طفرة شباك التذاكر العربي»، وتتناول الإيرادات غير المسبوقة التي حققها شباك التذاكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقترب من المليار دولار، والحلقة الثانية بعنوان «نقطة التحول الدولية لصناعة السينما السعودية»، وما شهدته من تطور ونهضة ملحوظة في السنوات الأخيرة.