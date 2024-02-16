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تصوير «أوتر بانكس 4» في المغرب

لقطة من مسلسل «أوتر بانكس»
16 فبراير 2024 21:27

محمد نجيم (الرباط)
يتواجد حالياً بمدينة الصويرة المغربية، (457 كلم جنوب الرباط)، مخرج وأبطال السلسلة الأميركية الشهيرة «أوتر بانكس» (OUTER BANKS)، لتصوير الجزء الرابع من المشاهد المتبقية لاستكمال حلقات المسلسل في موسمه الرابع.
أبطال السلسلة، التي حققت شهرة واسعة على إحدى المنصات الرقمية، من المراهقين الباحثين عن حياة المغامرة واكتشاف الذات، وهؤلاء يتحدُّون بعضهم بعضاً باحثين عن تحقيق أحلامهم.
تدور قصة السلسلة، في كارولينا الشمالية، حول مجموعة من المراهقين الذين يعثرون على خريطة لكنز مدفون منذ عقود في بلدتهم، ولكن أثناء البحث عن الكنز، يختفي والد صديقهم جون بي «تشيس ستوكس»،  في ظروف غامضة، وشيئاً فشيئاً، يكتشفون الكنز الأسطوري الذي كانوا يبحثون عنه، والذي بسببه تتعرض حياتهم للخطر. 
يذكر أن أبطال هذه السلسلة هم من نجوم الدراما والسينما الأميركية من الجيل الحديث، ومنهم: تشيس ستوكس، مادلين كلاين، ماديسون بيلي، جوناثان ديفيس، رودي بانكو، كارلاسيا جرانت، أوستن نورث، ودرو ستاركي.
وقال المخرج الأميركي جوناس باث، إنه سعيد بتواجده في مدينة الصويرة التي وصفها بالمدينة الأسطورية والتاريخية، والمعروفة عالمياً بقلاعها وحصونها التي تجذب الكثير من المخرجين لتصوير روائع سينمائية عالمية، معرباً عن فرحته وهو يتجول في أزقة المدينة القديمة، وبين أناسها البسطاء، الذين يتصفون بحسن الاستقبال والحفاوة، خاصة من طرف شبان وشابات المدينة، موجهاً الشكر لعدد من التقنيين المغاربة الذين قدموا له مساعداته جمّة لتصوير مشاهد هذه السلسلة.

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