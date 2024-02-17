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ناسا تبحث عن أشخاص لتجربة محاكاة للحياة على المريخ

ناسا تبحث عن أشخاص لتجربة محاكاة للحياة على المريخ
17 فبراير 2024 10:05

 تبحث وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن أربعة متقدمين متحمسين لتجربة محاكاة للحياة لمدة عام على الكوكب الأحمر. وأعلنت (ناسا) يوم الجمعة أنه اعتبارا من ربيع عام 2025، سيقضى أربعة متطوعين 12 شهرا في "مارس ديون ألفا" في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهو عبارة عن موقع محاكاة، تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، أقيم كنموذج لمحطة أبحاث متصورة على المريخ.

وسيحاكى البرنامج التحديات التي قد تواجهها مهمة على المريخ، بما في ذلك محدودية الموارد وتعطل المعدات وتأخر الاتصالات وغيرها من الضغوط البيئية. ومن المنتظر أن تشمل مهمات الطاقم عمليات محاكاة للسير في الفضاء وعمليات روبوتية وصيانة لمكان إقامتهم وتمارين رياضية وزراعة محاصيل.
يذكر أن هذه هي ثاني محاكاة من نوعها وتأتي في إطار برنامج "تشابيلا" (نظير استكشاف صحة الطاقم والأداء) التابع لناسا، والذي يستهدف الاعداد لإرسال بعثات إلى المريخ. ويمكن تقديم الطلبات حتى الثاني من أبريل المقبل، وفقا لوكالة ناسا. ويجب أن يكون المتقدمون حاملين لشهادة في العلوم الطبيعة وبين الـ30 والـ55 عاما و"أصحاء ولديهم دوافع" وغير مدخنين فضلا عن حمل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. كما يجب أن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية. وسيتم تقديم تعويض للمشاركين في المهمة.

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المصدر: د ب أ
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