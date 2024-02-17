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ياسر جلال.. «شهريار» رمضان

ياسر جلال (من المصدر)
18 فبراير 2024 00:47

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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للعام العاشر على التوالي، يواصل الممثل المصري ياسر جلال حضوره الرمضاني، حيث يشارك في الموسم المقبل بمسلسل «ألف ليلة وليلة»، ويجسد فيه شخصية «شهريار»، ويتناول العمل القصة بشكل معاصر من خلال قصة عائلة شهرزاد وشهريار بمعالجة وسرد درامي جديدين، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها الملك الأسطوري.
العمل تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج حسام علي، بطولة أحمد بدير، ونور اللبنانية، والتي يمثل لها هذا المسلسل، التعاون الفني الثالث الذي يجمعها درامياً مع جلال، حيث تشاركا في مسلسلي «ضل راجل» و«رحيم»، وكان المسلسل قد تأجل من رمضان الماضي بسبب الميزانية المرتفعة، والتحضيرات الضخمة من ديكور وملابس وأكسسوارات خاصة بالحقبة الزمنية التي تدور فيها أحداثه.
من جانب أخر، ينتظر جلال عرض مسلسل «الديب»، ويجسد فيه شخصية محام يتعرض للعديد من المشكلات والأزمات بسبب تصديه لقضايا شائكة، يتورط خلالها مع شخصيات ذات نفوذ، والعمل يتكون من 8 حلقات، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

ياسر جلال
رمضان
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