«فتك» يعيد صالح للسينما.. و«منت قاعد» دعوة للحياة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تستعد الشركة الإماراتية «إكس موفيز» للإنتاج السينمائي، لبدء تصوير فيلمين جديدين أواخر أبريل المقبل، هما «فتك»، و«منت قاعد»، حيث يروي الفيلم الأول «فتك» قصة شاب اعتزل سباقات الشوارع في التسعينيات بعد تعرضه لحادث كبير، ليعود من جديد نتيجة مروره بضائقة مالية، ومن خلال هذا الفيلم يعود الممثل الإماراتي أحمد صالح إلى السينما. بعد آخر ظهور له في فيلم «الإمبراطور» على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركه البطولة سعيد السعدي، عمر حسن، محمد العلوي، ميثاء محمد، ومحمد عبدالعزيز، ومن تأليف راكان وإخراج جون لوسين هوب.

«منت قاعد»

أما الثاني، «منت قاعد» فهو فيلم عائلي كوميدي ساخر، يروي قصة أربعة متقاعدين، وكيف تكون حياتهم بعد التقاعد، في ظل صعوبة التأقلم مع الوضع الجديد في قالب مليء بالتناقضات، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن لكل مرحلة عمرية جمالها ولابد للإنسان أن يستمتع بحياته دون يأس أو ملل، والفيلم بطولة عبدالله حيدر، وأحمد عبدالرزاق، وعلي الدويان، ونجم التواصل الاجتماعي خالد الخالدي، ومن إخراج حسين عبدالرحمن.

نقلة نوعية

وعن فيلم «فتك»، يقول بطل العمل أحمد صالح، إن الفيلم يمثل نقلة نوعية للسينما الإماراتية، وهذا ما دفعني للمشاركة فيه، وبطبيعتي دائماً ما أبحث عن الشيء المختلف، على الرغم أن دوري في هذا العمل يميل إلى التراجيديا، وليس الكوميديا كما اعتاد الجمهور أن يراني. وأضاف صالح أن الدور يعتمد على المشاعر الإنسانية المتناقضة التي تدفع البطل للعودة إلى اتخاذ قرارات مصيرية، لإنقاذ ابنته التي تعاني من فشل كلوي، موضحاً أن هذه التجربة هي الأولى له بعيداً عن المخرج راكان، الذي شاركه في عدد من الأعمال الناجحة، منها فيلم «ضحي في أبوظبي»، وفيلم «ضحي في تايلاند»، وفيلم «الإمبراطور»، ومسلسل «البشارة».

وأعرب صالح عن سعادته بالعمل مجدداً مع سعيد السعدي ومحمد العلوي، اللذين شاركاه البطولة في «ضحي في تايلاند».

من الواقع

أما الكاتب والمؤلف الإماراتي سيف الشامسي، الذي قدم فيلم «أزمة مالية» بطولة عيد الظاهري وخالد الخالدي عام 2021، وحقق من خلاله نجاحات غير مسبوقة، فقد عبر عن سعادته بكتابة نص «منت قاعد»، موضحاً أن فكرة الفيلم جاءت من خلال الواقع الذي نعيشه اليوم، حيث إن، الكثير من أصدقائه تقاعدوا في السنوات الأخيرة، لذلك اعتمد في كتابته على أحداث تقترب من الواقع، لكنها في قالب كوميدي مليء بالتشويق.

وأعرب الشامسي عن تقديره لشركة «إكس موفيز» الإماراتية على دعمها الدائم لأفلام الشباب وإثراء تجاربهم الجديدة.

نهضة سينمائية

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «إكس موفيز»، فيصل بن أحمد، أن الشركة انتهت من التحضير النهائي للتصوير، لتبدأ في تقديم سينما إماراتية تعبر عن بيئتنا ومجتمعنا، وقال «نحن فخورن بما قدمناه في الخمس سنوات الماضية من أعمال لاقت نجاحاً لافتاً محلياً وخليجياً، ولكننا ما زلنا في بداية المشوار، ولابد من أن يتكاتف الجميع للنهوض بالحركة السينمائية في دولة الإمارات.

وأضاف بن أحمد أن فترة انتشار فيروس «كورونا» كان لها تأثير سلبي على دور العرض المحلية والخليجية، لكننا حاولنا بقدر المستطاع أن نتواجد على الساحة، حيث قمنا بتقديم عملين خلال تلك الفترة، الأول فيلم «الإمبراطور» الذي لاقى إقبالاً جيداً، والثاني الفيلم السعودي «عياض في الرياض» الذي طُرح في دور العرض السعودية، وكلاهما تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

تحدٍ جديد

تحدث عبدالله بن حيدر بطل فيلم «منت قاعد»، قائلاً «مشاركتي في هذا العمل جاءت نتيجة رغبتي في خوض غمار تجربة الأفلام السينمائية الطويلة، وأرى أنه تحدٍ جديد وبداية رائعة مع شركة لها مكانتها في الساحة الخليجية والمحلية، مثمناً دورها في تقديم نجوم جدد للسينما».

مشاهدة عالية

عن توقعاته لفيلمي «فتك» و«منت قاعد»، ذكر فيصل بن أحمد أنها تجربة جديدة، نأمل من خلالها أن نقدم للجمهور ما يرضي ذائقته، ونحقق نسب مشاهدة عالية بدور العرض، لإثراء الحركة السينمائية في الإمارات.