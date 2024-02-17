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نظمتها بلدية أبوظبي.. الأطفال نجوم فعالية الشتاء بحديقة الدولفين

نظمتها بلدية أبوظبي.. الأطفال نجوم فعالية الشتاء بحديقة الدولفين
18 فبراير 2024 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تفعيل مرافق البلدية وتعزيز المشاركة المجتمعية، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة «فعالية الشتاء» في حديقة الدولفين بجزيرة أبوظبي، واستقبلت الحديقة زوارها من الأعمار كافة، بمجموعة من الفعاليات المتنوعة ضمن أجواء شتوية رائعة، جرى اختيارها بعناية من أجل إسعاد الزوار ومساعدة الضيوف قضاء أوقات ترفيهية ضمن أجواء عائلية.. واستمتع الأطفال، على مدى 4 أيام متواصلة، بالعديد من الفقرات الترفيهية والموسيقية والألعاب المتنوعة الممتعة، وعروض الشخصيات الكرتونية الشائقة، وكذلك المسابقات التثقيفية، كما تضمنت الفعالية عربات طعام متنقلة وأكشاكاً مصممة بطابع شتوي جميل يتماشى مع الأجواء. ونجحت الفعالية التي جاءت بالتعاون بين البلدية ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي وشركة منجروف للمغامرات وعدد من أصحاب المشاريع، في إسعاد المشاركين، ورسم البسمة على وجوه الكبار والصغار.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الشتاء
حديقة الدولفين
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