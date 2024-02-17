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مايكل رايس يعزز «الاستدامة» بمجسمات طينية

مايكل رايس يعزز «الاستدامة» بمجسمات طينية
18 فبراير 2024 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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بأشكال هندسية مجردة مصنوعة من الطين، يساهم خبير تصميم وتشكيل الخزف الفنان مايكل رايس في معرض «جذور» الذي تتواصل فعالياته حتى السادس والعشرين من أبريل المقبل بمنارة السعديات، الوجهة الفنية والثقافية التي تعمل تحت إدارة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وتستهدف أعمال رايس إثارة التفكير العميق حول تحول المواد الطبيعية إلى أشكال هندسية مجردة، فكل قطعة فنية مصنوعة من الطين تعكس رؤية وأهداف الفنان، وتتميز بالوضوح والتعقيد في الوقت نفسه. ويجسد المعرض العلاقة الوثيقة بين الفن والطبيعة عبر إبداعات فنية وحوارات حسية تعزز دور الأنشطة الفنية في ترسيخ مفهوم الاستدامة في المجتمع، ودعم الممارسات صديقة البيئة التي  ترتفع بصون الطبيعة إلى قمة الأولويات.

الاستدامة
دائرة الثقافة والسياحة
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